Cangas de Onís celebra el Carnaval el próximo 7 de marzo y estos son los premios en juego
La cita antroxera canguesa repartirá casi 9.000 euros entre las mejores propuestas a concurso
El Ayuntamiento de Cangas de Onís celebrará el Carnaval el próximo 7 de marzo, una jornada festiva pensada para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades. La programación incluirá el tradicional desfile de disfraces y diversas actividades que llenarán de color y ambiente festivo las calles de la localidad, consolidando una de las citas más esperadas del calendario.
En esta edición, el certamen contará con casi 9.000 euros en premios, repartidos entre las distintas categorías establecidas en las bases, con el objetivo "de fomentar la participación y reconocer la creatividad, el esfuerzo y la originalidad de los participantes". Las inscripciones se pueden realizar en las oficinas municipales.
