Marea naranja en el Picu Pierzu: apoyo a Galbán desde los 1.500 metros de altura
Numerosas localidades de la comarca del Oriente del Principado de Asturias secundaron este domingo, 22 de febrero, la iniciativa solidaria de la Asociación Galbán. No obstante, en tan señalada fecha también cabe resaltar la ruta de montaña que organizaron desde el Grupo de Montaña Peña Santa, que lidera Fernando Moro Sarmiento, con destino al Pico Pierzu (1.552 metros), por la travesía Collada Llomena a Santolaya, uno de los iconos del Parque Natural de Ponga y, por ende, de la zona suroriental de la comunidad autónoma.
Allí, en la cumbre y en una jornada netamente primaveral, los participantes peñasanteros lucieron la camiseta naranja de la susodicha Asociación Galbán, dentro de una actividad enmarcada en la práctica del montañismo y el conocimiento del entorno natural.
