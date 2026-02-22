El Oriente de Asturias se tiñe de naranja: la marcha Galbán supera la cifra de inscritos de pasadas ediciones

El Oriente de Asturias se ha volcado un año más en la marcha solidaria "Corre con Galbán" sumando la participación de 13 concejos en la causa solidaria que cada año tiñe de naranja las calles para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. Amieva, Cabrales, Caravia, Colunga, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Ribadesella demostraron un año más que el Oriente de Aturias se vuelca con las causas solidarias, en una jornada en la que acompañó el buen tiempo.

Cangas de Onís marcó el cierre de la jornada de la marea naranja “Corre con Galbán” con una participación que rozó las 600 inscripciones, por encima de la asistencia registrada el año pasado. La marcha solidaria, con salida y llegada en la plaza Camila Beceña, reunió a familias, escolares y deportistas en una cita ya asentada en el concejo, donde se celebraba por sexto año consecutivo.

El acto, que arrancó a las 17.00 horas, estuvo presentado por Fran Conejo, director de la escuela de atletismo local. Tras dar la bienvenida, Conejo cedió el protagonismo a tres niños de la escuela, encargados de leer el manifiesto. Con el casco urbano como escenario, el recorrido discurrió por la avenida Covadonga hasta el mercado de ganado y regresó por la calle El Llerado, la calle Vegacontraquil y la calle Santa Cruz, hasta alcanzar de nuevo la plaza Camila Beceña, completando un circuito de 2,65 kilómetros.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, y el concejal de Deportes, Agustín García. El regidor remarcó “la importancia de trabajar conjuntamente con estas asociaciones para apoyar y recaudar conjuntamente para la investigación” y subrayó que “Cangas tiene mucha sensibilidad con estas actividades, como lo demuestran los grupos deportivos de la localidad”. Por su parte, García recordó que “Cangas fue uno de los primeros ayuntamientos en celebrar la prueba”, una implicación que, según destacó la organización, se mantiene gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y la escuela de atletismo de la localidad.

La marcha con Galbán de Cangas de Onís en imágenes / M.T.N.

La coordinadora de la marcha solidaria en Cangas de Onís, Julia Viejo, puso el acento en el papel del voluntariado y en la continuidad del proyecto: “Llevo muchos años de voluntaria. Es importante colaborar y ayudar”, aseguró, mientras se ultimaban los preparativos antes de la salida. La prueba, planteada como una marcha abierta, sin carácter competitivo, permitió participar caminando o corriendo, con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y recaudar fondos para investigación.

La tarde dejó también testimonios de quienes repiten año tras año. Maeve Villarroel y María Galdarillas explicaron que acudieron “para colaborar causa y porque tenemos niños pequeños y hay que inculcarles la importancia de la solidaridad”. Y un grupo de jóvenes —Carmen Casero, Ruth Olivera, Alejandra Miranda y Valeria Alonso— resumió el espíritu de la jornada. Participan “para ayudar a los niños” y, pese a su edad, se declararon ya veteranas en la cita: “Venimos todos los años”.