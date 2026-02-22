Torrelavega, el centro comercial “más cercano” para el oriente de Asturias

Para parte del oriente de Asturias, cruzar a Cantabria para hacer compras no es una excepción, es una rutina marcada por la proximidad. Empleados de varios comercios y clientes asturianos consultados en el Centro Comercial de Torrelavega sitúan la distancia como el argumento decisivo para escoger esta zona comercial frente a los grandes complejos de Asturias, especialmente los fines de semana.

“Algún cliente asturiano sí, que tengo aunque también hay mucho vasco”, asegura Anna Kerrigan, empleada en una franquicia ubicada dentro del centro comercial. En la misma línea, Laura Mier, trabajadora en el hipermercado, explica que la presencia de clientes procedentes de Asturias se nota sobre todo en sábado y domingo: “El fin de de semana puede haber un 10% de asturianos”, calcula.

Un patrón que se repite

La procedencia, apuntan desde los mostradores, se concentra en los concejos más próximos a la frontera. Paula Pérez, que trabaja en una empresa de telefonía dentro del centro comercial, concreta más el origen de los clientes que llegan desde el Principado “vienen mucho de Peñamellera. Alguno de Llanes también”.

Alberto Calatayud y Loreto Berdial en Torrelavega / María terente Nicieza

Ese perfil encaja con lo que observan en otras grandes superficies del entorno comercial de la zona. “A la gente de Llanes le queda más cerca, que Oviedo o Gijón”, explica Javier Vallín, encargado de un gran centro de bricolaje ubicado en la zona comercial de Torrelavega. Y añade un patrón que se repite en los testimonios: “vienen más el fin de semana”.

"Nos queda más cerca"

Entre los propios compradores, la palabra “cerca” se repite como un estribillo. Karina Hernández y José E. Más, vecinos de Colombres, cuentan que visitan con frecuencia el hipermercado, “cada 10 días”, para realizar sus compras. “Venimos aquí porque nos queda más cerca que los grandes hipermercados de Asturias.”

Desde Peñamellera Alta, José A. San Pedro y Selena San Pedro describen el mismo motivo, ligado además a compras que van más allá de la alimentación: “Venimos de Peñamellera Alta, cuando tenemos que comprar alguna cosa, no sólo al supermercado”.

Javier Vallín en Torrelavega / María Terente Nicieza

Desplazamientos cortos

También desde Peñamellera Baja, Loreto Berdial y Alberto Calatayud subrayan esa dinámica de desplazamientos cortos encadenados por la franja cántabra: “también vamos mucho a Cabezón de la Sal”. Un detalle que, en su caso, refuerza la idea de que la movilidad comercial cotidiana se organiza por cercanía y accesos, más que por límites administrativos.

Con el fin de semana como pico de afluencia y con Peñamellera y Llanes como origen habitual, trabajadores y clientes coinciden en una explicación sencilla: Torrelavega les queda —literalmente— más a mano.