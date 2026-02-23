Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla

El colectivo de La Benéfica ha comunicado esta mañana, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de uno de sus fundadores, Sergi Martí Moreno. Junto con Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla sacó adelante la recuperación del teatro que hoy es su sede, que estaba en un estado ruinoso, recaudando fondos para su rehabilitación a través de diversas iniciativas y concluyendo con su conversión en el moderno centro cultural que es ahora. El proyecto, impulsado desde el inicio por Sergi Martí junto su marido Nacho Somovilla y Rodrigo Cuevas, se ha consolidado como uno de los motores culturales del concejo piloñés.

La entidad ha adelantado que el próximo sábado se celebrará un acto en su recuerdo en Barcelona, su ciudad natal, aunque por el momento no se ha concretado la hora. Mientras tanto, La Benéfica abrirá esta semana para acoger algunos eventos organizados por asociaciones e instituciones ajenas a la propia organización.

Sergi Martí Moreno, nacido en Molins de Rei (Barcelona) en 1969, llevaba muchos años vinculado a Piloña y su vinculo con el proyecto de La Benéfica se inició hace má de tres décadas.

"Este es un comunicado que nunca creímos tener que escribir. Hoy nos despedimos de Sergi Martí, fundador de La Benéfica y piloñés por adopción y por amor. Ante esta situación, queremos comunicaros que cancelamos la celebración del Antroxu, prevista para el próximo 28 de febrero. Nuestro corazón nos pide estos días recogimiento, recuerdos y muchos abrazos. No estamos en disposición de ofreceros el Antroxu que os merecéis. Lo sentimos mucho, pero los antroxos van y vienen… y Sergi solo hubo uno. Queremos agradeceros todo el trabajo que ya se había hecho para esta cita y el cariño recibido. La Benéfica abrirá esta semana para algunos eventos organizados por otras asociaciones e instituciones ajenas a la propia organización. Habrá más fiestas en el futuro, claro que sí, porque celebrar es lo que mejor se nos da y porque, para ser sinceras, Sergi se enfadaría mucho si no lo hiciéramos. D.E.P. Gracias. La Benéfica", subió a sus redes sociales La Benéfica hoy, a primera hora de la mañana.

La asociación cultural subraya que la pérdida deja un gran vacío en la familia de La Benéfica.