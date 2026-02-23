Una de las monjas excomulgadas de Belorado quiere reabrir con su familia el restaurante de Arriondas
El obispo de Burgos acaba de retirar la excomunión a dos de las religiosas cismáticas que se han arrepentido
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, levantó la pasada semana la excomunión a las dos exmonjas de Belorado que, pese a sumarse inicialmente al cisma y anunciar su salida voluntaria de la Iglesia católica en mayo de 2024, abandonaron el convento burgalés pocos meses después e iniciaron un proceso de conversión y retractación pública. Iceta ha remitido una carta a la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu y a la parroquia de Belorado en la que comunicaba la decisión de levantar la excomunión a las exreligiosas conocidas como sor Paz y sor Adriana.
Poco después de haber abandonado el convento -una salió en agosto y la otra lo hizo en octubre de 2024-, ambas religiosas iniciaron a petición propia un "proceso de acompañamiento", en el que se han arrepentido de sus acciones y se han retractado del manifiesto que firmaron en mayo de 2024 y que provocó un seismo en la diócesis burgalesa.
El arzobispo de Burgos recuerda en su carta que sor Paz y sor Adriana, junto con las otras ocho exmonjas que firmaron ese manifiesto católico -que se hizo público el 13 de mayo y en el que anunciaban su salida de la Iglesia-, fueron excomulgadas el 22 de junio de 2024 por un delito de cisma.
En aquel momento también fueron expulsadas de la vida consagrada, una expulsión que no es reversible, han precisado desde el Arzobispado, por lo que si bien ahora ya no están excomulgadas si quieren volver a ser religiosas deben iniciar el proceso de cero como si nunca antes hubieran sido monjas.
Por lo que respecta a las otras ocho excomulgadas, una de ellas -sor Myryam- dejó el convento este enero -acogida a la figura de "ausencia comunitaria temporal"- y ha anunciado que reabrirá junto a su familia el restaurante que hace un año alquilaron las exmonjas en Arriondas y que lleva cerrado desde diciembre.
Mientras, para las otras siete exmonjas continúa adelante su desahucio del monasterio de Belorado, previsto para el 12 de marzo a las 9:30, y siguen "unidas y fuertes ante la adversidad", según ha indicado su portavoz, Francisco Canals.
