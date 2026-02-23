Piloña celebra la 37.ª edición de sus jornadas de caza

El concejo estrenará este jueves, 27 de febrero, la 37.ª edición de las Jornadas Gastronómicas de la Caza, una cita ya clásica en el calendario local que impulsan el Ayuntamiento de Piloña, el gobierno del Principado de Aturias, la Asociación de Cazadores de Piloña (ASDECA) y Caja Rural de Asturias.

“se trata de visibilizar la hostelería de Piloña y la caza” apuntó el alcalde, Iván Allende que destacó el trabajo de Asdeca "en el equilibrio del medio rural" y el “reclamo turístico” que supone para el concejo la celebración de las jornadas.

El concejal de medio rural José Antonio Cuevas destacó: "estas son las jornadas gastronómicas de caza, más antiguas de Asturias".

"Es una actividad importante para el municipio a nivel económico y por lo que representa la actividad cinegética en el territorio, que regula y busca equilibrio entre las actividades del medio rural", puntualizó Marcos Da Rocha Rodríguez, director de planificación agraria del Principado de Asturias.

Las jornadas se celebrarán en dos fines de semana: el 27 y 28 de febrero y, ya en marzo, en formato ampliado los días 1, 6, 7 y 8.

La propuesta contará con la participación de 8 establecimientos del concejo, que elaborarán platos con carne de caza como ingrediente principal. Entre los participantes figuran el Restaurante Los Caños, Restaurante La Atalaya, Restaurante La Vega, Posada de Barro, Bar Pili Miyares, Restaurante La Roca, Restaurante El Molín y Casa Maruja. Cada establecimiento diseñará su propuesta, con recetas vinculadas a estas jornadas, incluyendo productos como ciervo o jabalí, entre otros.

El precio del menú será de 35 euros e incluirá postre, café y bebida.

El acto contó con la presencia institucional del alcalde de Piloña Iván Allende, la concejala de turismo Irene Carreño Varela, la concejala de cultura Viri Iglesias, el concejal de medio rural José Antonio Cuevas, el presidente de ADECA José Rodríguez González y el secretario Alfredo Pérez Benito.