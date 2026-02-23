Estos son los premiados de XXI Gala del Deporte de Parres

Parres celebrará el próximo sábado 28 de febrero la XXI Gala del Deporte, una cita que reunirá en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós (19.30 horas) a los deportistas, clubes y técnicos más destacados de la temporada. El acto reconocerá a finalistas de los Juegos Escolares y de campeonatos regionales y nacionales en disciplinas como escalada, voleibol, piragüismo, taijiquan, kárate o natación, y entregará sus principales distinciones

RELACIÓN DE PREMIADOS POR CATEGORÍAS

A.- Finalistas juegos escolares, campeonato de Asturias, copas ycampeonatos de España.

1.- ESCALADA: Mateo Laporte, Sandra Bulnes y Lena Vega Cuevas

2.- VOLEIBOL: Lucia Alonso González, Mateo Alonso González, Alejandro Rodríguez Hernández

3.- PIRAGÜISMO: Javier Hernanz Agüeria Y Emilio Llamedo Álvarez, Javier López González y Pedro Vázquez Llenín, Ramón Ricoy Saez , Nuria Rueda Somoano , Hugo Vidarte Fernandez , Blanca Escandón Del Valle Y Nuria Rueda Somoano, Eric Fernandez Villaverde Y Fernando Vidarte Fernández, Jorge Morán Huelga, Manuel Garaycoechea y Horacio Orejas Lucas, Alexandru Dumitrache, Iker Fernández Villaverde, Hugo Fernández Vidarte, Rafael, Dossena Camia, Manuel Garaycoechea, Damian Dossena, David Martínez Caravia Y David Fernández Martín.

4.- TAIJIQUAN: María Teresa Sagastume Larrañaga, Esther Acedo Acedo Javier Rey Canal, Marcos Pérez López, Vanesa Miranda Fernández, María Almudena Canal Toraño, Jacob Stroud, Livia Gallego, Jorge Grandez, Martínez, Javier Rey Canal, Marcos Pérez López, Stefanie John, Rufino Martínez Díaz, Jacob Stroud, Anna Janipka, Olga Clemenceau Rodríguez.

Arbitraje Nacional: María Teresa Sagastume Larrañaga, María Almudena Canal Toraño, María José García García.

5.- KARATE: Marina Granda Pesquera. Diego Tejuca Luis, Mateo Tejuca Luis, Vanesa Miranda Fernández, Vanessa Pérez Rueda, Ruth Olivera Valdés, Alexandru Dumitrache Molina, Stefanie John, Inés Pérez Canal, Lucas Valeros Cuadrado, Brayan Jordan Dumitrache Molina, Enol Felgueres Sánchez, Daniel Granda Agredano, Vicente González Fernández, Jesús Gabriel Valladares Chirinos, Lucas Valeros Cuadrado, Marina Granda Pesquera. Inés Pérez Canal, Victoria Torres López, Brayan Jordan Dumitrache Molina, Malena Álvarez Granda, Daniel Granda Agredano, Ruth Olivera Valdél, Enol Felgueres Sánchez, Fabrizio Colla Aparicio, Noah Martínez González.

6.- NATACIÓN: Víctor González Fernández.

B.- Reconocidos por sus clubes:

- Club El Sueve Escalada: Manuela Fernández Barcena, Elia Pérez Antuña,Mateo Laporte, Adrián Vidarte, Pablo Grasa

- Club Tode: Diego Tejuca Luis

- Taiji Quan: Esther Acedo Acedo

- Arenas Del Sella: Equipo Alevín A

- Grupo Montaña Picu Pienzu: Rubén Laria San Martín, Carmen Ríos Fernández y Pastas Campoamor.

C .- Reconocidos por sus logros deportivos:

- Mejor Club: Jaire Aventura Los Rápidos De Arriondas

- Mejor Promesa Masculino: Iker San Martín Garca

- Mejor Promesa Femenina: Sandra Bulnes Del Cueto

- Mejor Deportista Masculino: Pedro Vázquez Llenin

- Mejor Deportista Femenina: Andrea Rodríguez Alonso

- Trayectoria Deportiva: Juan Bulnes Sánchez