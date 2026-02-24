Distinciones para nueve mujeres de Llanes

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la concejalía de Servicios Sociales, Salud, Infancia, Juventud, Mayores e Igualdad, falló el pasado viernes los XXVI Premios “Mujer Concejo de Llanes” en sus diversas categorías, premios que la concejala Priscila Alonso comunicó personalmente a las galardonadas.

El Premio “Mujer Concejo de Llanes” fue creado para reconocer la trayectoria personal, profesional y humana de las mujeres del concejo de Llanes, distinguiendo públicamente la labor desarrollada en cualquier ámbito, ya sea educativo, sanitario, cultural, social, deportivo, empresarial, o artístico, contribuyendo además a empoderar el papel de la mujer en la sociedad.

En esta XXVI edición los galardones han recaído en:

Premio colectivo a las bibliotecarias del concejo: Loly Ojeda, Carmen Acebo y Lourdes Núñez.

Premio por su trayectoria vital en el ámbito profesional a Olga Santoveña Díaz.

Premio por su trayectoria vital en el ámbito personal a Carmen Amieva Huergo.

Premio por su trayectoria vital en el ámbito humano a María del Carmen Urdiales García.

Premio Jóvenes por la promoción de la mujer en la sociedad, concedido ex aequo a Leticia Pérez Amieva, Esperanza Rodrigo Fernández y Andrea Amieva Noriega.

Las premiadas.

Premio colectivo a las bibliotecarias del concejo:

Loly Ojeda, Carmen Acebo y Lourdes Núñez: Por su prolongada y comprometida labor de custodia, gestión y promoción de los fondos bibliográficos en tres de nuestras bibliotecas públicas. Su trayectoria profesional constituye un ejemplo de dedicación al servicio público, al fomento de la lectura y a la dinamización cultural del concejo.

Premio por su trayectoria vital:

Olga Santoveña Díaz: Natural de Vibañu y abogada de profesión, ha desarrollado su actividad profesional en nuestro concejo. Ella es la profesional ejecutiva y también la vecina comprensiva, ejemplo de la mujer que marchó a estudiar y volvió para quedarse a servir a los suyos.

Carmen Amieva Huergo: Natural de Caldueñu, nacida en Villa y residente en Caldueñín. Su historia es el reflejo de muchas mujeres de Llanes: mujeres que madrugaron, caminaron, trabajaron y resistieron. Mujeres que, sin hacer ruido, levantaron familias, sostuvieron pueblos y construyeron futuro.

María del Carmen Urdiales García: Natural de Póo, es una persona dinámica, profundamente enamorada de su pueblo, siempre dispuesta a hacer algo por él y por su gente. Se ha ganado su cariño con cada gesto y ayuda, con cada una de las acciones que ha llevado a cabo por Póo.

Premio Jóvenes:

Leticia Pérez Amieva: Natural de Porrúa y vecina de San Roque del Acebal. Destaca su dedicación al mundo de la ganadería, tanto en su negocio familiar como en su actividad al frente de la Junta Ganadera Municipal.

Esperanza Rodrigo Fernández: Vecina de Nueva, Esperanza no espero a que le abrieran la puerta, sino que la abrió ella misma a base de trabajo duro en el taller, demostrando que no hay profesiones de hombres, si no de valientes.

Andrea Amieva Noriega: Natural de Llanes, Andrea es una figura clave del fútbol llanisco, destacando tanto por su trayectoria deportiva en diferentes clubes, como por su labor técnica como entrenadora.

La entrega de galardones tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo, en un acto que se desarrollará a partir de las 12:00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llanes.