Kangas Mountain bate su récord con más de 2.500 inscritos en Cangas de Onís

La 12.ª edición de la Kangas Mountain se presentó este martes en Cangas de Onís, con el Puente Romano como telón de fondo, en un acto al que asistieron el alcalde, José Manuel González, el director del Patronato Deportivo Municipal y representantes del Club Deportivo Komty Sport, organizador del evento deportivo.

La prueba se celebrará el sábado 28 de febrero y reunirá a más de 2.500 participantes, récord de la cita. La organización detalla cuatro distancias/categorías: Speed Trail (13 km y 1.000 m D+/-), Half Trail (21 km y 2.800 m D+/-), Original Trail (33 km y 4.000 m de desnivel acumulado) y Maxi Trail (58 km y 8.000 m de desnivel acumulado).

Durante la presentación, el alcalde de Cangas de Onís subrayó el impacto del evento en el concejo: “Eventos de esta magnitud son fundamentales para nuestro concejo. La Kangas Mountain no solo es una cita deportiva de primer nivel, sino una herramienta clave para la desestacionalización del turismo, atrayendo a miles de visitantes fuera de la temporada alta y proyectando la imagen de Cangas de Onís y los Picos de Europa en todo el mundo”, declaró González.

Noticias relacionadas

Por su parte, el organizador Antón Díaz puso el acento en el apoyo social y pidió más respaldo del sector: “El apoyo de las instituciones y el comercio y la hostelería local es parte importante del corazón de esta carrera, y su implicación es lo que nos permite seguir aquí doce años después. Sin embargo, para que una prueba de este calibre siga compitiendo en la élite, echamos en falta un mayor respaldo de las marcas especializadas en el sector del trail running". No quiso olvidar la pieza fundamental del engranaje: "Nada de esto sería posible sin los más de 200 voluntarios que, año tras año, se vuelcan con la prueba; su generosidad es la permite que la Kangas siga creciendo de forma segura y profesional". La prueba repartirá más de 8.000 euros en premios, la mayor cuantía en la historia del evento. Además, habrá retransmisión en directo desde las 8:00 horas a través del canal oficial de YouTube, con Javi Ordieres al frente y los comentarios técnicos de Andrés García Blanco y Greta García Morán.