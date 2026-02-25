En la buena mesa se saborea la caza de Piloña

Una de las citas marcadas en rojo en el calendario gastronómico asturiano no tardará en llegar. Este viernes suben el telón las Jornadas de la Caza de Piloña, organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Cazadores de Piloña Monte Cayón (ASDECA) y Caja Rural de Asturias. El evento, presentado el pasado lunes, se desarrollará en un formato ampliado con respecto a ediciones anteriores (27 y 28 de febrero y 1, 6, 7 y 8 de marzo) y contará con la participación de ocho establecimientos locales. "Las jornadas visibilizan la hostelería de Piloña y la caza (...) y suponen un reclamo turístico para el concejo", advirtió el alcalde de Piloña, Iván Allende, en la presentación.

Presentación de las jornadas.

Las Jornadas Gastronómicas de la Caza permitirán a todos los asistentes saborear diferentes platos cocinados con materia prima de sobresaliente calidad y proveniente de la caza, una de las actividades con más arraigo en el concejo. Algunas de las elaboraciones que se degustarán son: croquetas de jaballí, cachopo de venado, lomo, fabes con setas y ciervo, perdiz estofada... y muchas más.

Uno de los platos que se podrán degustar durante la cita / lne

Los locales hosteleros que participan en las jornadas son los siguientes: en Infiesto, Bar Restaurante Los Caños, Posada de Barro y Bar Restaurante La Vega (Lo de Pelayo); Bar Pili - Miyares, en Carretera Miyares; Restaurante La Roca, en Villar de Huergo (Sevares); Restaurante La Atalaya, en Torín (Villamayor); Restaurante El Molín, en Beloneio; y Casa Maruja, en La Marea. Todos ellos servirán un menú compuesto por diferentes elaboraciones propias de la caza a un precio único de 35 euros, con café y vino incluidos. Para acudir a cualquiera de los establecimientos que son parte de la cita es recomendable reservar con antelación suficiente, pues se prevé un amplio seguimiento de las jornadas por parte de locales y visitantes. Por otro lado, no todos los establecimientos ofrecerán sus menús en los mismos horarios, por lo que lo más aconsejable será consultar disponibilidad con cada uno de ellos.

Piloña cuenta con un entorno privilegiado, repleto de paisajes verdes, espectaculares montañas y valles. Ser parte de las jornadas contribuye a cuidar una tradición culinaria que pone en valor el concejo al completo. Que nadie se las pierda.