Fran Rozada, cronista de Parres, en los encuentros del Parador de Turismo de Cangas de Onís

Aprovechando la conmemoración, este 21 de febrero, de la fundación del Monasterio de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís) en el año 746, el próximo viernes, día 27 de febrero, en la biblioteca Dulce María Prida del Parador de Turismo de Cangas de Onís, impartirá una charla el cronista oficial de Parres, Fran Rozada, uno de los investigadores que más y mejor han analizado la historia del monasterio benedictino donde hoy en día se ubica el susodicho Parador de Cangas de Onís, buque-insignia de la hotelería en la comarca suroriental. En su ponencia "reseñas históricas del monasterio de San Pedro de Villanueva" repasará los hechos más importantes de los 1.280 años de historia de este complejo monacal. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 en la biblioteca, con entrada gratuita hasta completar el aforo.