Fran Rozada, cronista de Parres, en los encuentros del Parador de Turismo de Cangas de Onís
El encuentro tendrá lugar a las 19.30 en la biblioteca, con entrada gratuita hasta completar el aforo
Aprovechando la conmemoración, este 21 de febrero, de la fundación del Monasterio de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís) en el año 746, el próximo viernes, día 27 de febrero, en la biblioteca Dulce María Prida del Parador de Turismo de Cangas de Onís, impartirá una charla el cronista oficial de Parres, Fran Rozada, uno de los investigadores que más y mejor han analizado la historia del monasterio benedictino donde hoy en día se ubica el susodicho Parador de Cangas de Onís, buque-insignia de la hotelería en la comarca suroriental. En su ponencia "reseñas históricas del monasterio de San Pedro de Villanueva" repasará los hechos más importantes de los 1.280 años de historia de este complejo monacal. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 en la biblioteca, con entrada gratuita hasta completar el aforo.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos