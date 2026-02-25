La Kangas Mountain conquista a los participantes: "Es un hito histórico en las carreras de montaña en Asturias"

Antes de tener nombre, dorsales o miles de participantes, la Kangas Mountain era solo un grupo de amigos corriendo por los montes de Cangas de Onís. "En 2013 no había casi carreras de montaña, pero nosotros corríamos, subíamos al Arbolín, no lo llamábamos correr por montaña, lo llamábamos ir a correr", recuerda Antón Díaz, organizador. Aquella costumbre encendió una idea. "Las carreras de montaña que había eran muy montañeras, eran casi de escalar. Entonces pensamos en hacer una carrera para que la gente que venía del asfalto pudiera correr".

La primera edición llegó en 2014 con una anécdota que hoy forma parte de su historia. "Pensábamos que tenía 27 kilómetros, y resulta que tenía 30. Luego ya hicimos unas mejoras en el recorrido y se quedó en 33, pero los primeros años se llamó '27 KM'". El objetivo era claro: "Hacer una carrera que permitiese a la gente que no corría montaña empezar a hacerlo, conocer la naturaleza y el entorno".

Un crecimiento medido

Lo que empezó con 250 corredores reunirá este año a unos 2.600. "Empezamos con 250 participantes el primer año y poco a poco fuimos subiendo", explica Díaz. La Original Trail, de 33 kilómetros, supera por primera vez los mil inscritos. "Es un hito histórico en las carreras de montaña en Asturias".

Víctor Fernández Díez. / R. M. T. N.

Ahora la prueba ofrece cuatro distancias: 12, 21, 33 y 60 kilómetros que se añadieron tras escuchar a los propios corredores. "La carrera de 30 kilómetros había gente a quien se le quedaba larga, entonces hicimos una de 12 kilómetros; había gente a la que se le quedaba corta, hicimos la de 60 kilómetros, y así hasta la última distancia que incorporamos de 21 kilómetros". Esta última es la más demandada. "La corren 450 participantes, pero probablemente podríamos meter mil personas, si no coincidiese con las otras en el tiempo".

La Original, el alma

Para muchos corredores, el recorrido de 33 kilómetros sigue siendo la esencia. Juan José Somohano, triple ganador y actual récord con 2:46:13, lo explica así: "Para mí la distancia original es la distancia perfecta".

Patricia Ardines Celorio. / R. M. T. N.

Su historia con la Kangas comenzó cuando empezaba a correr. "La primera vez me apunté, porque era cuando estaba empezando y la Kangas Mountain empezaba a ser famosa". Su último récord llegó casi sin darse cuenta. "Miré el reloj a 500 metros de la meta y no lo vi bien. Entré casi caminando porque pensé que no iba a lograrlo, y por poco no lo hago".

También es una prueba especial para José Antonio Pando, allerense, del club Relieve que ha disputado todas las ediciones y es líder de su clasificación histórica. "Llevo 20 años haciendo carreras de montaña y la Kangas es la que hago como preparatoria de la temporada. Además, vas haciendo amigos, hay muy buen ambiente". Con el paso del tiempo, su significado ha crecido. "Haber podido correr todas las ediciones es una alegría que vas valorando con el paso del tiempo".

Víctor Fernández, cuatro veces campeón de Asturias, regresa este año. "Empecé a entrenar otra vez en octubre, y voy a correr otra vez la original, 10 años después de ganar". Lo tiene claro: "La de 33 kilómetros es la esencia del evento… es la madre".

Una carrera que se vive

El ambiente es uno de sus rasgos más reconocibles. "Lo mejor de la Kangas Mountain es la organización. Se lo curran mucho durante todo el año… es la carrera perfecta en Asturias", afirma Somohano.

Fernández destaca el calor del público: "Hay zonas donde encuentras a un montón de gente animándote… entras a la meta y parece que estás en el Tour de Francia. Eso no lo hay en otras carreras de España".

José Antonio Pando Sánchez. / R. M. T. N.

También para los corredores locales tiene un valor especial. Patricia Ardines, de Cangas de Onís, correrá este año los 21 kilómetros. "Voy a correr la de 21 kilómetros porque es la distancia que me falta por correr y quería probar". Aunque lo tiene claro: "Creo que la más guapa es la original, la de 33, que subes a las tres partes más altas de Cangas".

Correr en casa añade emoción. "Para mí, esta carrera es la de casa y siempre quieres hacer mejor tiempo y quedar mejor". Y deja un consejo para quien se estrena: "Que la disfrute, porque es una carrera preciosa… la llegada a meta con tanta gente animando es muy emocionante, se te eriza la piel", explica Ardines.

Más allá del cronómetro, Díaz resume su esencia: "La Kangas Mountain es una excusa para venir a pasar un fin de semana de ocio en Cangas".

Motor para el concejo

El impacto va más allá del deporte. El alcalde, José Manuel González Castro, destaca su valor estratégico. "La Kangas Mountain pone en valor el espíritu de Cangas de Onís, dándole un valor añadido al destino siempre en temporada baja".

Juan José Somohano Peramato. / R. M. T. N.

La prueba atrae visitantes durante todo el año. "Es una manera de desestacionalizar el destino, consiguiendo que haya movimiento y creando riqueza en temporada baja", explica el alcalde. Este año se espera aún más afluencia. "Cada participante llega a Cangas con una media de casi tres acompañantes y este año esperamos en torno a cinco", predice Díaz.

Cuidar el entorno y la esencia

El crecimiento también implica responsabilidad. "Dos mil seiscientos participantes a la vez en el monte es complicado de gestionar", reconoce Díaz, que este año retrasará una salida para mejorar la seguridad.

La organización aplica medidas para minimizar el impacto. "Eliminamos todos los envases plásticos de los avituallamientos" y reutilizan la señalización. Además, realizan acciones como "repoblar parte de los montes que se incendian todos loas años, y efectúan la limpieza de algunos de los arroyos por los que transcurre la prueba".

Noticias relacionadas

Nada sería posible sin el apoyo local. "La carrera no sería posible sin la ayuda de más de 200 voluntarios". Doce años después, la Kangas Mountain sigue siendo fiel a su origen. La carrera que nació como una excusa para "ir a correr" es hoy una cita que llena los caminos y también el corazón de Cangas.