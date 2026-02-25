El PP recurre una licencia para construir 30 viviendas de protección pública en Colunga al entender que se perjudica el patrimonio municipal

El Grupo Municipal Popular de Colunga ha presentado formalmente recurso potestativo de reposición contra la resolución de la Alcaldía de 30 de enero de 2026 por la que se concede licencia para la construcción de 30 viviendas de protección pública. Los populares alegan que se está vulnerando un convenio en vigor y que se perjudica el patrimonio municipal.

"Queremos dejar claro que el Partido Popular está a favor de la vivienda pública y del desarrollo urbanístico ordenado de nuestro concejo. Lo que no podemos aceptar es que se haga vulnerando un convenio en vigor, alterando acuerdos plenarios y perjudicando gravemente los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Colunga", han señalado desde el PP, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Desde el PP explican que el convenio firmado en mayo de 2022 establecía "con total claridad" que, a cambio de la cesión gratuita de dos parcelas municipales al Principado, el Ayuntamiento, gobernado por Foro, recibiría la posesión y uso de los bajos comerciales de los edificios para destino dotacional público.

"Grave irregularidad procedimental"

"Esa contraprestación era esencial para justificar la cesión del suelo municipal. Sin embargo, la licencia otorgada reduce esa contraprestación a un único local de 190 metros cuadrados, cuando los bajos de ambas edificaciones, conforme al planeamiento vigente, superarían ampliamente los 1.000 metros cuadrados. Estamos ante una reducción drástica y unilateral que supone una pérdida evidente de patrimonio municipal", alertan.

Además, señalan que la modificación del convenio fue intentada mediante una adenda que no obtuvo la mayoría absoluta exigida por la ley en el Pleno municipal. "A pesar de ello, la licencia consolida en la práctica los efectos de esa modificación no aprobada. Esto constituye, a nuestro juicio, una grave irregularidad procedimental y una vulneración del principio de legalidad", han criticado.

A ello se suma, añaden, que el Pleno acordó exigir aval bancario para garantizar la urbanización, conforme al artículo 217 del ROTU, y sin embargo la licencia sustituye ese aval por una interpretación más flexible de las garantías, apartándose del criterio plenario.

"No estamos ante una cuestión partidista"

"La licencia urbanística es un acto reglado. No es una decisión política discrecional. Si el proyecto no se ajusta al convenio vigente, al planeamiento y a los acuerdos del Pleno, debe ser denegada", sostienen desde el PP.

"No estamos ante una cuestión partidista, sino ante una cuestión de defensa de los intereses de todos los vecinos de Colunga. Esperamos que el equipo de gobierno rectifique y revoque una licencia que, de consolidarse, generaría una merma patrimonial importante y posibles responsabilidades futuras para el Ayuntamiento", advierten.