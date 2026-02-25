Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Veintiseis deportistas y entrenadores de alto nivel podrán usar gratis las instalaciones y servicios deportivos municipales de Cangas de Onís

Los elegidos tendrán acceso libre al gimnasio, sauna, rocódromo, piscina y servicios de medicina y psicología deportiva

Abel Garcia Cimentada.

Abel Garcia Cimentada. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Consejo de Gerencia del Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís ha aprobado la lista de 26 deportistas y entrenadores de alto nivel local, que tendrán gratuidad en Instalaciones y Servicios Deportivos de carácter individual (Gimnasio, Sauna, Rocódromo, Piscina, Medicina y Psicología Deportiva). Son los siguientes deportistas y entrenadores:

– Abel García Cimentada. 

– Alanah González Sierra. 

– Alberto Plaza Sagredo. 

– Álvaro Caro Gracia.

– Amelia Labra García. 

– Antonio Fuente Cardín. 

– Borja Martínez Rodríguez. 

– Brandon Alonso Álvarez.

– Cristina Isabel Márquez Báez. 

– Eduardo González Quintana. 

– Florentino Cardín Abril. 

– Irene Fernández Laria. 

– Javier Sánchez García.

– Jimena Martínez Trespando. 

– Julia Vega Rivero. 

– Juan Luis González Sánchez. 

– Lucía Riaño Álvarez. 

– Luis Amado Pérez Blanco.

– Mariana Quirós Poo. 

– Marta González García. 

– Nuria Bartoloni Yuste. 

– Ruth Olivera Valdés.

– Sofía Alonso Alonso.

– Daniel Vega Fernández (entrenador). 

– Federico Vega Suárez (entrenador). 

– Alfonso Vivero Fernández (entrenador).

Los designados pueden pasar por el Pabellón Municipal de Deportes a recoger la credencial.

TEMAS

