Veintiseis deportistas y entrenadores de alto nivel podrán usar gratis las instalaciones y servicios deportivos municipales de Cangas de Onís

El Consejo de Gerencia del Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís ha aprobado la lista de 26 deportistas y entrenadores de alto nivel local, que tendrán gratuidad en Instalaciones y Servicios Deportivos de carácter individual (Gimnasio, Sauna, Rocódromo, Piscina, Medicina y Psicología Deportiva). Son los siguientes deportistas y entrenadores:

– Abel García Cimentada.

– Alanah González Sierra.

– Alberto Plaza Sagredo.

– Álvaro Caro Gracia.

– Amelia Labra García.

– Antonio Fuente Cardín.

– Borja Martínez Rodríguez.

– Brandon Alonso Álvarez.

– Cristina Isabel Márquez Báez.

– Eduardo González Quintana.

– Florentino Cardín Abril.

– Irene Fernández Laria.

– Javier Sánchez García.

– Jimena Martínez Trespando.

– Julia Vega Rivero.

– Juan Luis González Sánchez.

– Lucía Riaño Álvarez.

– Luis Amado Pérez Blanco.

– Mariana Quirós Poo.

– Marta González García.

– Nuria Bartoloni Yuste.

– Ruth Olivera Valdés.

– Sofía Alonso Alonso.

– Daniel Vega Fernández (entrenador).

– Federico Vega Suárez (entrenador).

– Alfonso Vivero Fernández (entrenador).

Los designados pueden pasar por el Pabellón Municipal de Deportes a recoger la credencial.