Veintiseis deportistas y entrenadores de alto nivel podrán usar gratis las instalaciones y servicios deportivos municipales de Cangas de Onís
Los elegidos tendrán acceso libre al gimnasio, sauna, rocódromo, piscina y servicios de medicina y psicología deportiva
El Consejo de Gerencia del Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís ha aprobado la lista de 26 deportistas y entrenadores de alto nivel local, que tendrán gratuidad en Instalaciones y Servicios Deportivos de carácter individual (Gimnasio, Sauna, Rocódromo, Piscina, Medicina y Psicología Deportiva). Son los siguientes deportistas y entrenadores:
– Abel García Cimentada.
– Alanah González Sierra.
– Alberto Plaza Sagredo.
– Álvaro Caro Gracia.
– Amelia Labra García.
– Antonio Fuente Cardín.
– Borja Martínez Rodríguez.
– Brandon Alonso Álvarez.
– Cristina Isabel Márquez Báez.
– Eduardo González Quintana.
– Florentino Cardín Abril.
– Irene Fernández Laria.
– Javier Sánchez García.
– Jimena Martínez Trespando.
– Julia Vega Rivero.
– Juan Luis González Sánchez.
– Lucía Riaño Álvarez.
– Luis Amado Pérez Blanco.
– Mariana Quirós Poo.
– Marta González García.
– Nuria Bartoloni Yuste.
– Ruth Olivera Valdés.
– Sofía Alonso Alonso.
– Daniel Vega Fernández (entrenador).
– Federico Vega Suárez (entrenador).
– Alfonso Vivero Fernández (entrenador).
Los designados pueden pasar por el Pabellón Municipal de Deportes a recoger la credencial.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos