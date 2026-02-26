Ambicioso calendario cultural para el mes de marzo en Colunga: cine, poesía, teatro, talleres de salud mental...

El Ayuntamiento de Colunga ha diseñado una ambiciosa hoja de ruta para este mes de marzo de 2026, donde las artes escénicas, el compromiso social y la salud comunitaria se dan la mano. Desde el festival de títeres "Saltitiricol" hasta iniciativas de apoyo a la conciliación familiar, el municipio ofrece una oferta diversa para todas las franjas de edad.

Primera quincena: Cine, poesía y reflexión

La actividad arranca el viernes 6 de marzo a las 19:00 h en la Sala Loreto de Colunga con una nueva sesión de la Cinemateca Ambulante. Se proyectará la película española "Aunque seamos islas" (2025), tras la cual habrá un encuentro con su directora, Cristina Rodríguez Paz.

La infancia toma el relevo el martes 10 con el 15º Ciclo de Audiovisuales para Bebés "Menudo Cine", que tendrá lugar a las 09:45 h en la Escuela Infantil "El Nieru". El jueves 12, el Centro Municipal "El Piqueru" de Llastres acogerá a las 17:30 h el recital de poesía de Alba G., titulado "Estoy más buena que Dios".

El lunes 16 la agenda se duplica. Por la mañana, a las 11:00 h, el programa "Ampliando Horizontes" organiza un desplazamiento al Teatro La Laboral de Gijón para disfrutar de la obra "TÁ" de Escena Miriñaque. Por la tarde, a las 17:30 h, la Biblioteca de Llastres celebrará un encuentro literario de lecturas africanas centrado en la obra "Hija del camino", de Lucía Asué Mbomio, con una sesión dinamizada por Paola Prieto.

Cristina Rodríguez Paz. / LNE

El jueves 19, la literatura asturiana será protagonista en la Biblioteca de Llastres a las 17:30 h con el encuentro literario con Xandru Martino, quien presentará su obra premiada "Subpayaria". Ese mismo día, entre las 16:00 y las 18:00 h, se celebrará en "El Piqueru" una nueva sesión de "Te toca a ti", una red de apoyo para la salud mental de las mujeres.

Segunda quincena: teatro

La segunda quincena estará marcada por el 10º Salón de Teatro de Títeres, Sombras y Objetos (SALTitiRICOL), con un calendario muy intenso:

• Viernes 20 (12:00 h): Teatro Los Pintores presenta "Hacer o Pacer" en la Sala Loreto.

• Sábado 21 (13:00 h): Taller "Hojas de árboles, y sus marionetas y hadas" en el Museo Jurásico (MUJA).

• Lunes 23 (11:00 h): Producciones Viesqueswood trae "Cuentos y leyendas del Dragón Philip" a "El Piqueru" de Llastres.

• Miércoles 25 (11:30 h): Taller "Nuestras anécdotas. Memoria en Teatro de Papel" en el C.R.A.D. de La Isla.

• Jueves 26 (10:30 h): Carlos Alba presenta "Bebecuentos" en "El Nieru".

• Viernes 27 (17:00 h): La Sonrisa del Lagarto pondrá en escena "La Mona Simona" en la Sala Loreto.

• Martes 31 (17:00 h): La compañía portuguesa Márcia Leire clausura el mes con "El oso que no era" en la Sala Loreto.

Servicios, conciliación y salud

Para cerrar el mes y facilitar la Semana Santa, el programa gratuito "Corresponsables" ofrecerá actividades de ocio para menores de 3 a 12 años los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, en horario de 09:00 a 14:00 h, tanto en Llastres como en Colunga. Las inscripciones deben formalizarse antes del 6 de marzo.

Además, el municipio mantiene sus actividades recurrentes. Los Encuentros de los Clubes de Lectura se celebran los lunes a las 17:00 h en Colunga (grupo "+ Que Libros") y los jueves a las 16:00 h en Llastres (grupo "El Faro").

Noticias relacionadas

Por último, cada viernes (salvo festivos), la Mesa Intersectorial de Salud Local convoca sus Paseos Saludables a las 11:00 h desde la Oficina de Turismo de Colunga.