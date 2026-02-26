Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ampliación del estacionamiento del entorno de la iglesia de Güensucesu, en Onís, costó 23.000 euros

Los trabajos se han desarrollado junto a la vía que conecta los núcleos de Boviarriba y Demúes

La obra ejecutada en Onís, antes de su culminación.

J. M. Carbajal

Benia de Onís

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias culminó la ampliación del estacionamiento situado en el entorno de la iglesia de Güensucesu, en el concejo de Onís, con una inversión cercana a los 23.000 euros.

Los trabajos se han desarrollado junto a la vía que conecta los núcleos de Boviarriba y Demúes y han consistido en la limpieza integral del área, el afirmado con zahorra artificial y la posterior pavimentación de una superficie total de 435 metros cuadrados. Además, se ha mejorado el drenaje del espacio mediante la construcción de una cuneta de hormigón en el borde del aparcamiento, que permitirá una evacuación más eficiente de las aguas pluviales y favorecerá la durabilidad del pavimento.

Esta intervención se enmarca en el programa de obras cooperables que el Gobierno del Principado de Asturias, presidido por Adrián Barbón, impulsa en colaboración con los ayuntamientos para apoyar la conservación y mejora de las infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores

Procesan al ex número dos del PSOE andaluz y a un exconsejero por los cursos de formación

Arrestado en un control rutinario de tráfico en Mieres un conductor sin el carné en vigor y con una orden de prisión por cuatro antecedentes recientes

La asturiana GAM logra un beneficio récord de 6,5 millones al mejorar la eficiencia de sus operaciones

El Banco de España emite una alerta sobre lo que ocurre con el dinero en los cajeros: "Al hacer un ingreso en un cajero automático alguno de los billetes sea retenido"

