La ampliación del estacionamiento del entorno de la iglesia de Güensucesu, en Onís, costó 23.000 euros
Los trabajos se han desarrollado junto a la vía que conecta los núcleos de Boviarriba y Demúes
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias culminó la ampliación del estacionamiento situado en el entorno de la iglesia de Güensucesu, en el concejo de Onís, con una inversión cercana a los 23.000 euros.
Los trabajos se han desarrollado junto a la vía que conecta los núcleos de Boviarriba y Demúes y han consistido en la limpieza integral del área, el afirmado con zahorra artificial y la posterior pavimentación de una superficie total de 435 metros cuadrados. Además, se ha mejorado el drenaje del espacio mediante la construcción de una cuneta de hormigón en el borde del aparcamiento, que permitirá una evacuación más eficiente de las aguas pluviales y favorecerá la durabilidad del pavimento.
Esta intervención se enmarca en el programa de obras cooperables que el Gobierno del Principado de Asturias, presidido por Adrián Barbón, impulsa en colaboración con los ayuntamientos para apoyar la conservación y mejora de las infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
- Asturias estrenará dos nuevos grados universitarios para el curso 2026-2027: uno en la pública y otro en la Padre Ossó