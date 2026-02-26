Atención y toma nota: estas son las fechas de 2026 en las que el acceso a los Lagos de Covadonga quedará restringido

Los Lagos de Covadonga son una de las joyas más visitadas de Asturias, enmarcadas en el idílico paraje de Picos de Europa. Los lagos Enol y Ercina atraen a más de millón y medio de visitantes año tras año. De ahí que, desde hace un tiempo, se esté regulando la cantidad de visitantes que acceden a este emblemático tesoro, especialmente en los meses de verano (temporada alta).

Debido a la gran afluencia, el Principado ya ha hecho público el plan oficial de 2026, donde se ven reflejadas las restricciones pertinentes. En primer lugar, el tráfico privado quedará restringido en las siguientes fechas (solo afecta a vehículos de motor):

Marzo : del 28 al 31.

: del 28 al 31. Abril : del 1 al 12. 18 y 19. Del 25 al 30.

: del 1 al 12. 18 y 19. Del 25 al 30. Mayo : 1 de mayo (festivo) y fines de semana.

: 1 de mayo (festivo) y fines de semana. Temporada alta : del 1 de junio al 18 de octubre (excepto 6 de junio; tarde del 24 de julio y 25 de julio por la Fiesta del Pastor; 8 de septiembre)

: del 1 de junio al 18 de octubre (excepto 6 de junio; tarde del 24 de julio y 25 de julio por la Fiesta del Pastor; 8 de septiembre) Octubre : 24, 25 y 31.

: 24, 25 y 31. Noviembre : 1 y 2 (Puente de Todos los Santos).

: 1 y 2 (Puente de Todos los Santos). Diciembre: del 1 al 8.

No obstante, se podrá acceder a través del servicio público de autobuses (Alsa) y taxis (Taxitur y locales) proporcionados. Las opciones de autobús disponibles serán las siguientes: P1-Estación de Cangas de Onís (419 plazas, cada 15 minutos aproximadamente), P2-Aparcamiento El Bosque (182 plazas), P3-Aparcamiento Muñigu (362 plazas), P4-Aparcamiento Repelao (142 plazas) y P5-Aparcamiento El Peregrino (135 plazas).

Las paradas P1, P4 y P5 estarán abiertas durante todo este Plan de Transportes. P2 y P3 abrirán en Semana Santa y verano. En estos lugares también estarán disponibles servicios de taxis. También se ofrecerá un novedoso servicio lanzadera al Real Sitio de Covadonga cada 30 minutos. Al esperarse alrededor de 3.000 viajeros al día en autobús, se recomienda comprar los tickets por adelantado en la web de Alsa para asegurar su disponibilidad. De todas formas, en la estación P1 y otros puntos de venta autorizados también se podrán adquirir antes de agotarse.

Los horarios de este servicio de autobús cambiarán según la fecha. Del 1 de abril al 30 de septiembre el primer servicio será a las 8.00 horas. El último de subida a las 17.45 horas y el último de bajada a las 20.50 horas. Del 1 de octubre al 8 de diciembre, el primer servicio será a las 8.00 horas. El último de subida a las 16:00 horas y el último de bajada a las 19:05 horas. El servicio lanzadera operará desde las 7.40 hasta las 19.00 horas con 24 frecuencias diarias en ambos sentidos.

En cuanto a los precios, la tarifa estándar para un viaje en taxi será de 12€ (ida y vuelta), mientras que los viajes en bus tendrán tarifas variables: adulto 9€, niños (4-11 años) 3,50€, menores de 3 años viajarán gratis. También será posible adquirir billetes solo de ida por 1’55€.

Las únicas personas que podrán acceder con vehículo privado serán las personas con movilidad reducida, mostrando su certificado de discapacidad junto con el DNI. Otra alternativa a la que las restricciones no le afectan es la bicicleta. Aún así, conviene mantener ciertas precauciones ya que el tráfico puede llegar a ser intenso y las carreteras presentan prolongadas pendientes.

Viajar con mascotas será posible, aunque habrá que indicarlo en el billete al realizar la reserva además de tener en cuenta una serie de condiciones. En los taxis se podrá viajar con mascota, aunque esta deberá ir atada y ubicarse en la parte trasera del vehículo. En los autobuses solo podrá viajar un animal por vehículo en la bodega y dentro de su trasportín. El animal deberá ser mayor de 12 semanas y contar con microchip y vacunas, además de con su respectiva documentación. No se permitirán hembras preñadas y tampoco se recomienda viajar con mascotas los días de más calor. Una vez en los lagos, la mascota deberá llevar la correa durante todo el recorrido.

Los únicos animales que presentan menos restricciones son los perros de asistencia. Estos podrán viajar en el suelo del autobús junto a su dueño y de forma completamente gratuita. Sin embargo, sí que deberán contar con la documentación pertinente e ir atados con la correa.

Por los alrededores de los lagos se pueden realizar un total de 6 rutas de senderismo. La ruta circular a los lagos parte del Parking de Buferrera y tiene una longitud de 5’7 kilómetros. La ruta de las Minas de Buferrera tiene apenas 3 kilómetros y también parte del mismo punto. Otra posibilidad menos masificada es subir a la Cruz de Priena desde del Santuario de Covadonga (5’4 kilómetros). Para los más expertos también está la opción de realizar la ruta desde Poncebos a Caín (León) tanto de ida como de vuelta, por lo que durará unos 24 kilómetros aproximadamente. La quinta ruta que se ofrece es la subida a Bulnes (4 km). Finalmente, la mejor opción para toda la familia es la ruta a la Olla de San Vicente de unos 5’2 kilómetros de longitud y relativamente sencilla.