Cangas de Onís ultima los preparativos para el Carnaval: en el escenario estará Dj Dani Vieites
El Antroxu se desarrollará el 7 de marzo y repartirá más de 8.000 euros en premios
El animador de eventos y DJ Dani Vieites será una de las atracciones, en cuanto a la parcela musical, que se den cita en la ciudad de Cangas de Onís el próximo 7 de marzo, con motivo del Carnaval, ya que "pinchará" en la céntrica plaza Camila Beceña, al lado de la Casa Consistorial, en pleno centro urbano de la capital del concejo, desde las 20.30 horas hasta pasada la medianoche.
El Ayuntamiento de Cangas de Onís se encuentra ultimando los preparativos del Antroxu, una jornada festiva pensada para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades. La programación incluirá el tradicional desfile de disfraces y diversas actividades que llenarán de color y ambiente festivo las calles de la localidad, consolidando una de las citas más esperadas del calendario.
Inscripciones abiertas
En esta edición, el certamen contará con más de 8.000 euros en premios, repartidos entre las distintas categorías establecidas en las bases, con el objetivo "de fomentar la participación y reconocer la creatividad, el esfuerzo y la originalidad de los participantes". Las inscripciones se pueden realizar en las oficinas municipales.
