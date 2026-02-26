Caravia, capital del cachopo y del emberzao

Durante los dos próximos fines de semana, Caravia se convertirá en la capital del cachopo y el emberzao. Una de las creaciones más populares de nuestra gastronomía y un plato tradicional con gran arraigo en la zona serán los protagonistas los días 27 y 28 de febrero y 1, 6, 7 y 8 de marzo en el concejo asturiano, que celebra sus emblemáticas "Jornadas del Emberzao y el Cachopo". Una oportunidad única de disfrutar de estas dos elaboraciones, emblema de la cocina asturiana, en tres establecimientos hosteleros del concejo. Las jornadas se prolongarán los días 27 y 28 de febrero y 1 marzo, en su primer fin de semana, y 6, 7 y 8 de marzo en el segundo. Durante estos días, los tres locales de hostelería elaborarán un menú compuesto por emberzao, cachopo y postre, por un precio cerrado de 34 euros, bodega incluida. Carrales, Hotel Caravia y Casa Carlos son los establecimientos participantes.

La oferta no puede ser más sugerente. De un lado, el emberzao, plato estrella de estas jornadas. Se trata de una original receta que forma parte de la cultura gastronómica del oriente asturiano. Tiene su origen en una receta de aprovechamiento, ya que tradicionalmente se elaboraba como parte de la matanza del cerdo. Como si de una morcilla se tratara, está compuesto por sangre, pimentón, cebolla y harina de maíz, para compactar la mezcla. Con una peculiaridad: no se embute en tripa, sino que se envuelve en berza, sujeta con hilo de bramante, de ahí el nombre de esta tradicional elaboración. Tras hervirlo, se corta en rodajas y se fríe. Así, estas jornadas suponen una oportunidad única para conocer y degustar esta delicia caraviense.

Y de una delicia, a otra: el cachopo, el otro gran protagonista de estas jornadas, buque insignia de la gastronomía asturiana en los últimos años, sobre todo para los que nos visitan desde fuera del Principado. Este pantagruélico plato vive actualmente su época de mayor esplendor, siendo demandando por jóvenes y por amantes de la cocina tradicional. Sin embargo, Caravia lleva ya muchos años apostando por esta especialidad, aunque en los últimos tiempos se ha abierto la veda a la creatividad, apostando por rellenos y guarniciones de lo más variado y atrevido, sin llegar a perder la esencia misma del plato.

Además, las “Jornadas del Emberzao y el Cachopo” van más allá de la gastronomía. Así, establecimientos hoteleros de la zona ofrecen precios especiales en alojamientos, coincidiendo con las jornadas gastronómicas, para terminar de redondear la experiencia. Pocos planes mejores que disfrutar de un completo fin de semana en Caravia, degustando el tradicional emberzao y el cachopo como paso previo a conocer todos los encantos del concejo, aprovechando para hacer noche en él gracias a sus descuentos especiales: su naturaleza, su tranquilidad, sus rutas de senderismo y, por supuesto, su seña de identidad: los espectaculares balcones al mar. Por delante, dos fines de semana repletos de buenas viandas con sello asturiano y mucha diversión. Cualquier excusa es buena para disfrutar de Caravia durante estas jornadas gastronómicas: un cumpleaños, un aniversario, una escapada en pareja o con amigos o simplemente las ganas de hacer algo diferente, original y divertido.

Los establecimientos participantes con los datos de contacto se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Caravia (www.aytocaravia.com)