La dura crítica de un conocido músico al acto de Pedro Sánchez en el centro cultural de Rodrigo Cuevas: "El mundo rural ya no es un refugio; 'La Benéfica' es propaganda pura y dura"

El artista Pablo G. Díaz, más conocido como "Pablo Und Destruktion", no tiene pelos en la lengua y carga, a través de sus redes sociales, contra Pedro Sánchez, a raíz de su visita exprés de este miércoles a Piloña. El presidente del Gobierno acudió a La Benéfica, el espacio cultural que lidera Rodrigo Cuevas, para presentar sus nuevas iniciativas sobre reto demográfico en el marco de la celebración en Infiesto de la "European Rural Youth Forward Conference 2026", un encuentro europeo que pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente.

"Pablo Und Destruktion", uno de los nominados este año a los Premios AMAS (Anuario de la Música de Asturias) en la categoría de Otras escenas por su disco "Te quiere todo el mundo" (2025), asegura que "el medio rural ya no es un espacio alternativo de refugio", sino que "está tomado por el poder, por la ideología dominante, y encima, con trampa". El músico critica en lo que se ha convertido La Benéfica: "Ha sido, es y será propaganda pura y dura, ya no del poder, sino de Pedro Sánchez, cosa que demostró con el acto de este miércoles".

El texto íntegro

El artista hizo estas duras declaraciones a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, que comienza así: "Me pilla la visita de Pedro Sánchez hoy (por este miércoles) en Infiesto afortunadamente fuera. Porque, sinceramente, cada vez es más insoportable estar en Piloña. El mundo rural ya no es un espacio alternativo de refugio, de resistencia, está tomado por el poder, por la ideología dominante, y encima está tomado con trampa. La Benéfica se inauguró en la última campaña electoral. Yo participé porque creía que era una inauguración real, pero era una campaña, era una inauguración en falso. Estuvo un año entero cerrada. Ese año que estuvo cerrada van y le conceden el premio de la Agenda 2030 por defender su ideología", cuenta.

La Benéfica, "propaganda pura y dura"

A su juicio, "La Benéfica ha sido, es y será propaganda pura y dura, ya no del poder, sino de Pedro Sánchez, cosa que demostró con el acto de este miércoles". "Pablo Und Destruktion" eleva su crítica contra el presidente y el proyecto cultural que dirige Rodrigo Cuevas: "Pedro Sánchez es un tipo que tomó el poder del PSOE y todo indica que con una campaña electoral financiada por la red de prostitución de saunas gays de su suegro Sabiniano. Eso no se discute demasiado. Ni siquiera él en la comisión que tuvo de investigación lo negó tajantemente. Que parece que ha hecho un pucherazo quitando entre otros a Edu Madina, que parece un político bastante respetable. Esta gente es la que está en La Benéfica, en un espacio que supuestamente es economía social, es colaborativo, abre oportunidades, pero que en el fondo es propaganda. Es un espacio que fue financiado con 135.000 euros de crowfunding, además del premio de la agenda 2030 con una exención de impuestos cuestionable y con ayuda de bancos y demás".

El artista continúa: "Esto es desarticular todos los movimientos sociales verdaderamente independientes y autogestionarlos y difamarlos. Recordemos que el 15M se crea contra el PSOE de Zapatero, y es Rubalcaba el que dice que monten un partido. Y detrás de ese partido vienen artistas, como en este caso es Rodrigo Cuevas, que yo le conozco desde el principio de los tiempos que tocábamos debajo de invernaderos, y se ha ido controlando y deshaciendo todo lo que había realmente en movimientos independientes. Y si son movimientos independientes y se desconectan de estas agendas políticas, se difaman".

Qué pasará en el futuro

Llegados a este punto, "Pablo Und Destruktion" se pregunta qué va a pasar con La Benéfica cuando el gobierno cambie de color. "¿Se va a llamar a la violencia contra los que sustituyen a este gobierno, que en democracia es natural? ¿Y se va a decir que simplemente son unos fascistas y que se merece que haya un acto violento contra ellos? Porque les van a quitar el pastel que se están ventilando entre ellos. Porque eso es sembrar discordia en pueblos en los que, mal que bien, se convivía entre distintas ideologías. Y en pueblos en los que tú podías estar tranquilo en el Denver (una cafetería de Infiesto), tomándote un putu café con leche, sin falta de saber que va a estar ahí el Presidente adoctrinando y contándonos monsergas". "Entonces, al menos que quede ya todo claro, es propaganda y es un bufón de la corte", sentencia.