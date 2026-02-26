Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo

Esta es una excursión con lagos, con cascadas, con un hayedo fantástico y una ruta bien señalizada, casi siempre por sendero marcado. Una ruta asequible por el oriente de Asturias, de unos seis kilómetros de largo, que supone poco menos de cuatro horas en un paseo a ritmo tranquilo (que se puede hacer con niños) y de una exigencia menor, puesto que el desnivel a salvar no llega a los 200 metros.

Y es el momento ideal para esta escapada. ¿Quién se anima?

El lugar más simbólico y con un “secreto”

La ruta no puede estar en un lugar más simbólico y entrañable de Asturias: la Montaña de Covadonga. En el macizo occidental de los Picos de Europa o macizo del Cornión.

Y se trata de la ruta circular a los Lagos de Covadonga, quizá la más popular de cuantas rutas se pueden hacer por los Picos, pero con el aliciente enorme de que en estas fechas invernales del año y con la cantidad de lluvia que lleva regando la región desde que empezó el año, al lago Enol y al lago de La Ercina se le añade un tercero, el Bricial.

El lago Bricial, desde la orilla, estos días. / R. C.

Para los más montañeros y para todos los asturianos con raíces en los concejos del oriente es de sobra conocida la aparición del lago Bricial, en la majada del mismo nombre, una gran depresión donde se acumula el agua del deshielo y la lluvia en los meses de invierno. Pero son muchos más los asturianos que, sin tanto conocimiento de orografía de la zona, tienen en mente solo los dos permanentes, con buen acceso rodado para ciclistas, turismos y autobuses.

El hecho de que el Bricial no exista durante la mayor parte del año y que solo se acceda a él a pie ha permitido que esté a salvo de la masiva afluencia que por días se constata en la zona. Y el “secreto” también se mantiene porque la señalización instalada en ambos lagos nada dice de esa tercera lámina de agua, ya que situarlo en el mapa sería como mentir muchos meses.

El mejor momento: acceso libre y mucho parking

Así que nada mejor que aprovechar estas primeras semanas del año, en las que tan cargados van los ríos, para subir hasta los Lagos de Covadonga. Es ideal acercarse a una de las zonas más turísticas de la región en temporada baja, por lo que supone de subida libre sin pagar transporte público, menos ocupación en los parkings y menos “extraños” en las fotos.

El acceso desde el santuario hasta los lagos es libre salvo en contadas fechas altas de mucho turismo -como Semana Santa-, cuando el acceso se hace solo en autobús público. El próximo mes de marzo el paso se cortará a partir del día 28, hasta el 12 de abril. Se puede consultar la regulación de tráfico de todo el año con antelación.

Inicio de la vuelta circular

Una vez en los lagos, se puede aparcar el vehículo o bien en el parking de Buferrera (a 1.040 metros de altitud, junto a la parada de autobús, a la altura del primer lago, el Enol), o subir unos metros más hasta el aparcamiento del lago de La Ercina.

Por las fechas y la baja afluencia turística es muy posible que se encuentre plaza en el parking más alto y así nos ahorramos una caminata.

Será desde La Ercina desde donde empiece la vuelta circular, atravesando la amplia vega del lago y bordeándolo por su zona derecha (con el parking a la espalda). Hay una senda que se puede seguir, aunque por momentos se difumina.

Cabaña de pastores junto a la fuente Las Reblagas. / R. C.

Desde la orilla del lago se irá en breve ascenso y con una primera catarata viéndose al fondo. Un chorro que en estos meses de invierno se ve bien fácil cayendo al lago. La ligera subida lleva al caminante a una cabaña y a la Fuente de Las Reblagas, un primer rincón muy fotográfico.

La vuelta sigue sin posibilidad de pérdida, rodeando en todo momento el Pico Bricial, hasta llegar a una nueva zona de cabañas y a la Majada Bricial, ocupada ahora por una gran lámina de agua alimentada por la Cascada de La Meona, que en estos días va bien cargada y ofrece un espectáculo genial.

Toda la ruta está señalizada con las marcas blancas y amarillas que identifican el sendero PR-PNPE 2, una ruta de “pequeño recorrido” del parque nacional de los Picos de Europa (que eso significan las siglas).

Caminantes con el lago Bricial a su izquierda. / A. R.

Se deja atrás el Bricial y se llega a un cruce de caminos que nos indica una ruta directa al lago Enol o la ruta al Enol pasando por el Hayedo Palomberu. Si es precioso en otoño, en invierno es un espectáculo con sus centenarios árboles desnudos y el musgo que los cubre de un verde intenso. La mezcla de rocas calizas y ese paisaje karstico que tanto distingue a los Picos de Europa, con el verde del musgo, el marrón del acúmulo de hojas y el gris de los troncos de las hayas ofrece auténticas postales para el caminante.

De camino por el hayedo. / A. R.

En todo caso, las dos opciones que se ofrecen en el cruce enlazan finalmente con una pista (la de Pan de Carmen). Ya solo quedará seguir la vuelta circular atravesando la amplia Vega de Enol y fotografiando, de paso, la pequeña Ermita del Buen Pastor. Sin perder el camino -ya convertido en pista de vehículos-, hay que cruzar una barrera para llegar a la orilla del Lago Enol.

El final puede hacerse siguiendo la pista de vehículos y la carretera nacional, o tomar una senda a la derecha que está señalizada y que lleva más cerca del lago y acaba en el camino empedrado que sube de nuevo hasta el lago La Ercina.

El mirador más generoso

Una subida con escaleras que es el único tramo con un poco más de exigencia de toda la ruta y que tiene otro premio: el mirador de Entrelagos. Buen nombre para una cima desde la que se pueden ver ambas láminas de agua y sacar preciosas fotos.

En el caso de que hubiéramos dejado el coche o nos hubiéramos bajado del autobús en el aparcamiento de Buferrera, una pista perfectamente empedrada nos llevará muy fácil hasta el lago La Ercina pasando por el Centro de Visitantes Pedro Pidal y las minas de Buferrera, de las que se extraía hierro y magnesio, y que hoy son un gran testimonio de otra época.

Queda dicho… es el mejor momento para descubrir otro “secreto” de Asturias.