Exigen mejoras en la carretera de Abamia, en Corao (Cangas de Onís): "Necesita una actuación seria, planificada y eficaz"
"A esta situación se suman otras zonas del concejo que presentan deficiencias similares: Teleña, Intriago, Lanu de Con, Cebia…", señala Juntos por Cangas
"El estado actual de esta vía no es una cuestión menor ni puntual. Hablamos de una carretera que forma parte del día a día de muchas familias, ganaderos, trabajadores y visitantes. Cada bache, cada grieta, cada tramo deteriorado no solo supone una incomodidad, sino un riesgo evidente para la seguridad y un freno silencioso al desarrollo de la zona. Las infraestructuras no son simples trazados sobre el mapa; son las arterias que conectan a las personas con sus oportunidades", dicen desde la Asociación Juntos por Cangas.
"La carretera de Abamia necesita una actuación seria, planificada y eficaz. No basta con intervenciones superficiales que parcheen momentáneamente el problema. Es necesario un compromiso real con el mantenimiento continuo y con la dignidad de quienes utilizan esta vía a diario", explican desde el citado colectivo tras escuchar las reivindicaciones de algunos vecinos de la zona.
Y lo que ocurre en Abamia no es un caso aislado. A esta situación se suman otras zonas del concejo que presentan deficiencias similares: Teleña, Intriago, Llanu Con, Cebia… y la lista continúa. Cuando el deterioro se convierte en norma y no en excepción, deja de ser un problema puntual para convertirse en una señal de abandono que no podemos normalizar.
"Desde Juntos por Cangas solicitamos que se escuche a los vecinos y que se actúe con responsabilidad. Invertir en el mantenimiento de nuestras carreteras no es un gasto, es una apuesta por la seguridad, por la cohesión territorial y por el respeto a quienes mantienen vivos nuestros pueblos", insisten.
