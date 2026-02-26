Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya hay fecha para el VII Concurso-exposición del caballo, que se celebrará en Cangas de Onís

El domador Miron Bococi, una de las atracciones del evento

Miron Bococi.

Miron Bococi. / Chloe Michotte

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El maestro internacional de doma Miron Bococi, nacido en Rumanía y afincado en Barcelona desde hace más de veinte años, presentará su espectáculo el próximo 26 de abril, a las 18.00 horas, en Cangas de Onís, con motivo de la séptima edición del Concurso exposición del caballo, que tendrá lugar los dias 25 y 26 del citado mes de abril en la vieja capital del Reino de Asturias. El plazo de inscripciones arranca el 9 de marzo a través de la web cangasdeonis.es.

En la pasada edición hubo 130 ejemplares inscritos –incluidas todas las razas y categorías–, entre cuyas actividades figuró el I Concurso morfológico de anglo-árabes de Cangas de Onís, organizado por el Ayuntamiento cangués, con la colaboración de AECCA y un grupo de aficionados locales. Y este año 2026 también se contempla el II Concurso nacional angloárabe, el día 26, a las 10.00 horas.

Una edición anterior del evento cangués.

Una edición anterior del evento cangués. / J. M. Carbajal

Previamente, el sábado 25, se celebrarán el Concurso regional de caballos de tiro y el Concurso de caballos cruzados de silla. Asimismo, el programa contempla una prueba de salto en libertad (programada para el domingo, las 16.00 horas). 

