Ya hay fecha para el VII Concurso-exposición del caballo, que se celebrará en Cangas de Onís
El domador Miron Bococi, una de las atracciones del evento
El maestro internacional de doma Miron Bococi, nacido en Rumanía y afincado en Barcelona desde hace más de veinte años, presentará su espectáculo el próximo 26 de abril, a las 18.00 horas, en Cangas de Onís, con motivo de la séptima edición del Concurso exposición del caballo, que tendrá lugar los dias 25 y 26 del citado mes de abril en la vieja capital del Reino de Asturias. El plazo de inscripciones arranca el 9 de marzo a través de la web cangasdeonis.es.
En la pasada edición hubo 130 ejemplares inscritos –incluidas todas las razas y categorías–, entre cuyas actividades figuró el I Concurso morfológico de anglo-árabes de Cangas de Onís, organizado por el Ayuntamiento cangués, con la colaboración de AECCA y un grupo de aficionados locales. Y este año 2026 también se contempla el II Concurso nacional angloárabe, el día 26, a las 10.00 horas.
Previamente, el sábado 25, se celebrarán el Concurso regional de caballos de tiro y el Concurso de caballos cruzados de silla. Asimismo, el programa contempla una prueba de salto en libertad (programada para el domingo, las 16.00 horas).
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto