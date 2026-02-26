José Luis Capitán, en el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís
"Capi", visibilizó la ELA, enfermedad que padece
José Luis Capitán Peña, "Capi", enfermo de la ELA, acudió durante unas horas al IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, visibilizando la enfermedad que padece desde hace algunos años. Además, en 2023, con motivo de la trigésima quinta edición de la Media Maratón-EDP Ruta de la Reconquista, organizada por el Club Cangas de Onís Atletismo, fue uno de los grandes protagonistas de la misma al tomar parte en una silla adaptada, arropado por un nutrido grupo de voluntarios, en la prueba.
Maestro de vocación desde el año 2000. Fue atleta semiprofesional, consiguiendo cuatro veces el subcampeonato de España de carreras de montaña. Es muy conocido en Asturias por ostentar el récord de la subida del Angliru (1h 00´36") desde el año 2005.
Enfermo de ELA desde el 2014, la enfermedad le obligó a jubilarse en el 2018. Pero por gentileza de la Consejería de Educación regresa a las aulas con esa actividad con la que vuelve a sentirse maestro, algo que nunca dejó de ser y que le hace especial ilusión.
Enamorados de la Vida son una serie de charlas profundamente humanas, inspiradoras y transformadoras, ofrecidas por "Capi" -quien también fue spiker durante varias ediciones de la Ruta de la Reconquista-, desde una situación de autenticidad, en las que comparte sus experiencias vitales para invitarnos a la reflexión sobre cómo afrontar las frustraciones y las dificultades de la vida sin perder la capacidad de disfrutarla y favorecer el bienestar emocional.
Las charlas tienen una duración de 1 hora y 15 minutos, aproximadamente. En ellas intercala sus vivencias e impresiones a través de su lector ocular con videos de sus retos. La participación de "Capi" en dicha actividad es una poderosa lección de vida, que motiva a los estudiantes a reflexionar sobre el valor de la superación personal y el apoyo mutuo. Y que sin ninguna duda favorecen el bienestar emocional de los escolares.
