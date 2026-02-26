Kangas Mountain, más que una carrera de montaña: "Es una herramienta clave para la desestacionalización del turismo"

En el marco de El Puentón de Cangas de Onís, uno de los iconos monumentales de Asturias, este martes, se `resentó la duodécima edición de la Kangas Mountain, acto al que asistieron, entre otros, el alcalde cangués, José Manuel González Castro; el director del Patronato Deportivo Municipal, José María Prieto Moro; el edil de Deportes, Agustín García Alonso; y representantes del Club Deportivo Komty Sport, entidad organizadora de la prueba. El evento, que se celebrará este sábado, día 28, consolida a la ciudad como el epicentro del trail running nacional, batiendo todos sus registros históricos de participación.

González Castro destacó el valor estratégico de la prueba para la economía local: "Eventos de esta magnitud son fundamentales para nuestro concejo. La Kangas Mountain no solo es una cita deportiva de primer nivel, sino una herramienta clave para la desestacionalización del turismo, atrayendo a miles de visitantes fuera de la temporada alta y proyectando la imagen de Cangas de Onís y los Picos de Europa en todo el mundo".

Por su parte, Antón Díaz, organizador de la prueba, puso el foco en el tejido social que sostiene el evento, aunque lanzó un mensaje al sector: "El apoyo de las instituciones y el comercio y la hostelería local es parte importante del corazón de esta carrera, y su implicación es lo que nos permite seguir aquí doce años después.

Sin embargo, para que una prueba de este calibre siga compitiendo en la élite, echamos en falta un mayor respaldo de las marcas especializadas en el sector del trail running". No quiso olvidar la pieza fundamental del engranaje: "Nada de esto sería posible sin los más de 200 voluntarios que, año tras año, se vuelcan con la prueba; su generosidad es la que permite que la Kangas siga creciendo de forma segura y profesional".

Crecimiento estructural, deportivo y mediático

La duodécima edición pulverizado todos sus registros al superar los 2.500 participantes, una cifra inédita en el trail asturiano y que consolida definitivamente la cita de Cangas de Onís como la prueba reina del calendario regional. Además, logra uno de los grandes objetivos que se propuso en sus inicios, como es apostar por la desestacionalización del turismo, convirtiendo la vieja capital del Reino de Asturias en la capital del trail running durante ese último fin de semana del mes de febrero.

El crecimiento no es solo numérico. Es estructural, deportivo y mediático. La distancia Original Trail (33 kilómetros y 4.000 metros de desnivel acumulado) ha superado por primera vez la barrera psicológica de los 1.000 deportistas, algo jamás visto en Asturias para una prueba de esta exigencia. Una cifra que confirma el momento de madurez de la carrera organizada por el Club Deportivo Komty Sport y su peso específico en el panorama nacional.

Pero el dato estadístico tiene un trasfondo deportivo aún más sugerente: ¿caerá el récord de Juanjo Somohano? La marca de 2:46:13 firmada por el corredor local en la edición de 2025 se convirtió en referencia histórica del recorrido. Este sábado, con una alineación de salida digna de una gran cita internacional, el cronómetro volverá a ser protagonista.

Original Trail: talento internacional frente al crono

En categoría femenina, el cartel es sencillamente sobresaliente. Ainara Urrutia, Mayi Mujika, Bárbara Ruiz Páramo, Fátima Álvarez Salazar y Belén Pérez Riveiro forman un bloque de enorme consistencia competitiva, pero el foco apunta inevitablemente hacia Marta Martínez Abellán. La campeona de Europa de Skyrunning en 2023, sabe lo que es pisar el podio en carreras de la talla de Zegama-Aizkorri y parte como gran referencia convertida en una de las corredoras más completas del panorama continental.

Oihana Kortazar. / J. M. Carbajal

En hombres, la carrera tiene aroma generacional. Raúl Criado, Jaime Romo, Borja Zubizarreta o Guillermo Ramos garantizan ritmo alto desde el primer ascenso, pero todas las miradas se dirigen a Fabián Venero. El joven prodigio, campeón del Mundo y de Europa Sub-23 de Skyrunning y campeón de España, representa el nuevo perfil del corredor moderno: explosivo, técnico y ambicioso con un objetivo en el punto de mira: dinamitar el registro de Somohano.

Maxi Trail: la épica de los 58 kilómetros

La prueba más larga de la Kangas Mountain, la Maxi Trail (58 kilómetros y 8.000 metros de desnivel acumulado), vuelve a reunir a especialistas de fondo con experiencia internacional.

Cristian Ionel Manole, Álvaro González del Salto y Adrián Ardura forman un tridente sólido, pero el nombre que trasciende es el de Jordi Gamito. El catalán, tercer clasificado en el Ultra Trail du Mont Blanc de 2018, aporta prestigio y narrativa a una carrera que exige resistencia, lectura de terreno y gestión extrema del esfuerzo.

En categoría femenina, Esther Márquez García, Rocío Lavín, Vanessa Pérez Castelao, Anna Mengual y la asturiana Estefanía Fernández Menéndez —habitual del podio en pruebas exigentes del norte peninsular— configuran un duelo abierto en la Ultra de la Kangas Mountain.

Half Trail: Villamuera, el hombre a batir

Si hay un nombre asociado al dominio reciente en Cangas de Onís es el de Marcos Villamuera. El joven talento nacional acumula cuatro ediciones consecutivas imponiéndose en la Kangas Mountain y llega respaldado por un bronce mundial por equipos y victorias recientes en el circuito Skyrunner World Series. Víctor del Águila, Álvaro Ramos Peña, Jonatan Arobes y Rodrigo Vicente intentarán romper su hegemonía en una media distancia (21 kilómetros y 2.800 m D+-) que suele decidirse a ritmos altísimos.

En mujeres, la pelea promete intensidad. Ana Granda, Aroa Calvo, Laura Ordiales y Ainara Uribarri —ganadora en pruebas de las Golden Trail National Series— garantizan un desarrollo táctico imprevisible.

Speed Trail: explosividad pura

La modalidad más corta (13 kilómetros y 1.000 m D+-) vuelve a demostrar que la velocidad también tiene espacio en la montaña. Julia Tofiño, Enara Goikoetxea, Soraya Gómez Navarro y Ruth Aldea —en gran momento tras su victoria en el Desafío Urbión Open y su top-5 en Transvulcania— aportan dinamita al cuadro femenino.

En hombres, Aniol Pujolà, Bruno Argüelles, Alberto Agúndez y Marcos López Galera —bronce mundial junior por equipos con España— protagonizarán una salida previsiblemente vertiginosa por los senderos que rodean Cangas.

Retransmisión global y premio creciente

La Kangas Mountain ha entendido que el trail moderno también se juega en la pantalla. Por tercer año consecutivo, la distancia original será retransmitida en directo desde las 8:00 horas a través del canal oficial de YouTube, con Javi Ordieres al frente y los comentarios técnicos de Andrés García Blanco y Greta García Morán. Una producción que amplifica la visibilidad del evento y proyecta la imagen de Asturias más allá de sus fronteras.

El salto competitivo se refleja también en el apartado económico: más de 8.000 euros en premios, la mayor cifra en la historia de la prueba.

Fenómeno deportivo y turístico

Desde su nacimiento en 2014, la Kangas Mountain ha evolucionado en paralelo al auge del trail running. Lo que comenzó como una cita ambiciosa se ha convertido en un fenómeno deportivo y turístico que dinamiza la comarca oriental asturiana en plena temporada baja.

El próximo sábado, con salida y meta en la calle San Pelayo y el parque nacional de los Picos de Europa como telón de fondo, Cangas de Onís volverá a latir al ritmo de las zapatillas sobre la roca. Y, visto lo visto, la pregunta ya no es si la Kangas Mountain crecerá más. La pregunta es hasta dónde puede llegar.