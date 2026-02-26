La madrileña que ambientó su novela de crímenes en el tercer lago de Covadonga (que se puede ver en esta época): "¿Qué sabes sobre la leyenda?"

A la madrileña Marta Huelves le fascina Asturias y ha utilizado el oriente de la región como escenario para cometer sus crímenes en la ficción. El tercer lago de Covadonga, conocido como el lago fantasma, es uno de los grandes protagonsitas de "El tercer lago", el segundo libro de una serie de novelas de misterio que la autora ha publicado con la editorial Maeva.

El lago Bircial, el tercer lago de Covadonga, no se puede ver todo el año. Precisamente en esta época, tras el deshielo, es visible para quienes se acercan, a pie, a través de una ruta de montaña.

"Cuenta la leyenda que Bricial solo se aparece ante los que van a experimentar un cambio en su vida", reza la sinopsis de la novela. Este lago "secreto" y las leyendas del oriente asturiano tienen mucho peso en esta historia que comienza con el asesinato de un empresario de la zona en su casa de Cangas de Onís. "Por fortuna, su hija, Mónica, una adolescente rebelde, dormía en casa de su amiga Llara y del padre de esta, Nelu Prado, un prepper, «preparacionista», que organiza cursos por la zona para enseñar a ser autosuficiente ante una eventual catástrofe", se puede leer en el reclamo del libro.

¿Qué sabes sobre la leyenda?

Marta Huelves reta a sus lectores a responder a la siguiente pregunta: "¿Qué sabes sobre la leyenda que trata de explicar la formación de los Lagos de Covadonga?". Lo hace a través de su cuenta de Instagram como una invitación a descubrir su novela de acción policial y asesinatos envueltos en una gran nevada.

Este libro, el segundo de la serie "Oriente Astur", recupera a los policías Marina Roldán y Salvador Bedia, que los lectores ya conocían de la primera entrega, "La memoria del Tejo".

Los lectores de la madrileña se muestran satisfechos con esta serie de libros con impronta asturiana. "Con La menoría del Tejo, Marta Huelves me demostró que era una autora muy a tener en cuenta, que sabía plantear una trama inteligente, interesante y llena de detalles que le deban a la historia un valor añadido. Con El tercer lago, demuestra que sigue utilizando las mismas armas que tan buen resultado le dieron con la anterior. Una novela policiaca de corte “rural” donde el escenario es un personaje más", destaca una de las reseñas.

Noticias relacionadas

Este serie de libros ambientados en Asturias cuentan con una tercera entrega, la última hasta la fecha, llamada "Flor de agua". Está ambientada entre Llanes y Gijón y tiene como punto de partida un asesianto en la noche de San Juan.