Los palistas Pedro Vázquez Llenin y Andrea Rodriguez Alonso, mejoreres deportistas de Parres en 2025
Los Rápidos-Jaire Aventura, designado mejor club del año en el concejo
Los kayakistas Pedro Vázquez Llenin, en categoría masculina, y Andrea Rodríguez Alonso, en femenina, han sido elegidos como mejores deportistas del pasado ejercicio 2025 y serán premiados en la XXI Gala del Deporte de Parres, que se celebrará el próximo sábado, día 28 de febrero, a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós, evento organizado por el Área de Deportes y el Ayuntamiento de Parres. En el apartado al mejor club parragués del pasado año, el galardón irá a parar a Los Rápidos-Jaire Aventura, entidad que preside Alberto Gutiérrez Cuadriello.
