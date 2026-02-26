Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Los palistas Pedro Vázquez Llenin y Andrea Rodriguez Alonso, mejoreres deportistas de Parres en 2025

Los Rápidos-Jaire Aventura, designado mejor club del año en el concejo

Andrea Rodriguez.

Andrea Rodriguez. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Los kayakistas Pedro Vázquez Llenin, en categoría masculina, y Andrea Rodríguez Alonso, en femenina, han sido elegidos como mejores deportistas del pasado ejercicio 2025 y serán premiados en la XXI Gala del Deporte de Parres, que se celebrará el próximo sábado, día 28 de febrero, a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós, evento organizado por el Área de Deportes y el Ayuntamiento de Parres. En el apartado al mejor club parragués del pasado año, el galardón irá a parar a Los Rápidos-Jaire Aventura, entidad que preside Alberto Gutiérrez Cuadriello.

Javi López –izquierda– y Pedro Vázquez.

Javi López –izquierda– y Pedro Vázquez. / J. M. Carbajal

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
  3. Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
  4. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  5. Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
  6. Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
  7. Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
  8. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto

Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo

Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo

Ya hay fecha para el VII Concurso-exposición del caballo, que se celebrará en Cangas de Onís

Ya hay fecha para el VII Concurso-exposición del caballo, que se celebrará en Cangas de Onís

El arte contemporáneo llega a los colegios con una peculiar propuesta: “Se genera un diálogo visual con la obra”

El arte contemporáneo llega a los colegios con una peculiar propuesta: “Se genera un diálogo visual con la obra”

"Egipto", el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: "Hay mucha demanda de dueños de yeguas, gente con reserva esperando"

"Egipto", el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: "Hay mucha demanda de dueños de yeguas, gente con reserva esperando"

El cura que vuelve al tajo por amor a los fieles tras una jubilación forzosa: Es Lito, tiene 71 años y llega a Luarca "encantado" (y con proyectos)

El cura que vuelve al tajo por amor a los fieles tras una jubilación forzosa: Es Lito, tiene 71 años y llega a Luarca "encantado" (y con proyectos)

La panera más grande Grado, con 18 pegollos, atracción turística en Santianes de Molenes: "No hay fin de semana que no venga alguien por aquí"

La panera más grande Grado, con 18 pegollos, atracción turística en Santianes de Molenes: "No hay fin de semana que no venga alguien por aquí"

José Luis Capitán, en el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís

José Luis Capitán, en el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís

La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís, volverá a estar operativa en unas horas

La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís, volverá a estar operativa en unas horas
Tracking Pixel Contents