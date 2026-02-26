Los palistas Pedro Vázquez Llenin y Andrea Rodriguez Alonso, mejoreres deportistas de Parres en 2025

Los kayakistas Pedro Vázquez Llenin, en categoría masculina, y Andrea Rodríguez Alonso, en femenina, han sido elegidos como mejores deportistas del pasado ejercicio 2025 y serán premiados en la XXI Gala del Deporte de Parres, que se celebrará el próximo sábado, día 28 de febrero, a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós, evento organizado por el Área de Deportes y el Ayuntamiento de Parres. En el apartado al mejor club parragués del pasado año, el galardón irá a parar a Los Rápidos-Jaire Aventura, entidad que preside Alberto Gutiérrez Cuadriello.

Javi López –izquierda– y Pedro Vázquez. / J. M. Carbajal