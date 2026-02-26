Primer test para los piragüistas que aspiran a formar parte del equipo nacional en las competiciones internacionales (varios son del Oriente)

Justo una semana antes de que de comienzo la prueba que inaugura la temporada de Sprint, el LVI Campeonato de España de Invierno de 5000 metros en el CEAR de La Cartuja de Sevilla, los palistas tendrán que desenfundar sus embarcaciones individuales y poner rumbo al embalse de Trasona, ya que allí, desde el 6 y hasta el domingo 8 de marzo, se va a disputar el Selectivo Nacional de C1 y K1 en categoría Senior y Sub 23, que contará con la participación de algunos palistas, entre otros, de clubes del Oriente asturiano.

Para este Selectivo las pruebas que se van a competir serán las de hombre K1 y C1 en las tres distancias (200, 500 y 1000 metros), y las de mujer K1 y C1 en 200 y 500 metros. Tal y como está reflejado en el documento de ‘Criterios de Selección’ de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), en el caso de los hombres, el primer clasificado en las pruebas de K1 200 y K1 500, obtendrán plaza para disputar las dos primeras copas del mundo, en Szeged del 8 al 10 de mayo, y Brandemburgo del 14 al 17 de mayo, mientras que en K1 1000, serán los dos primeros los que se clasifiquen para las dos mencionadas Copas de Hungría y Alemania.

Mientras que, las mujeres, las plazas se asignarán del siguiente modo: la primera clasificada en el K1 200, y las dos primeras en el K1 500, obtendrán plaza para las dos primeras copas del mundo, dejando la plaza de la prueba del K1 1000 fuera de este primer selectivo. De esta manera, será la prueba que se dispute en la 1ª Copa de España, el 11 y 12 de abril en Verducido, la que conceda la plaza femenina en el K1 1000 para Szeged y Brandemburgo.

Respecto a la canoa, las dos primeras clasificadas del C1 200, serán las palistas que disputen las dos primeras copas del mundo, mientras que en el C1 500, solo la vencedora de la final del Selectivo Nacional, tendrá plaza en el equipo que viaje a las copas de mayo en Hungría y Alemania.

En cuanto a los hombres, solo los ganadores de las finales de C1 200 y C1 500 podrán acudir a las primeras copas del mundo, mientras que serán el primer y segundo clasificado en el C1 1000 los que dispongan de esas plazas para las dos primeras competiciones internacionales de 2026.

De este modo quedará definida una primera parte del equipo nacional de sprint de la temporada 2026, lo que se denomina como la ‘Fase 1’ del Selectivo Nacional, pero este proceso es imprescindible a su vez para poder tomar parte de las Fases 2, 3 y, de tenerse que llevar a cabo, la Fase 4, que son las que tienen que ver con la formación de embarcaciones de equipo.

El Selectivo Nacional de Sprint, arranca en Trasona los días 6, 7 y 8 de marzo, quedando la Fase 2 del mismo para los días 9 y 10 de abril en Verducido, la Fase 3, en las copas del mundo de Szeged y Brandemburgo de mayo y que servirán para definir las embarcaciones de equipo participantes en el campeonato de Europa, III copa del mundo (Montreal) y el campeonato del mundo de Sprint (Poznan).

Además, en el documento, también hay una denominada Fase 4, que solo se celebrará en caso de que la Fase 3 lo determine y servirá para definir la embarcación K2 participante en el campeonato del mundo de Sprint. Si hubiera que realizarse, las fechas asignadas para la misma son el 28 y 29 de julio en Trasona.

Por último, también hay que mencionar las pruebas del K1 y C1 5000. El proceso selectivo de esta distancia empezará en el Campeonato de España de Invierno de Sevilla, donde los cuatro vencedores conseguirán la plaza para el Campeonato de Europa. Posteriormente en la Fase 2, 9 y 10 de abril, los vencedores de esta prueba con porteos podrán disputar la I, II y III copa del mundo

Si algún competidor en estas copas consigue medalla en dos de ellas, se clasificará directamente para el campeonato del mundo. En estas pruebas de 5000 metros, podría incluso haber una Fase 3, 28 y 29 de julio, que en caso de necesitarse sería la que asignaría plaza para el mundial de Poznan.