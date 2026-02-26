La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís, volverá a estar operativa en unas horas
El cobro por estacionar se mantendrá hasta el 30 de octubre
El próximo 1 de marzo, volverá a estar operativa, tras la temporada de invierno, la zona azul de El Censu, en pleno centro de la vieja capital del Reino de Asturias y a la vera del río Güeña, hasta el 30 de octubre. Los horarios de pago para los usuarios son los siguientes: de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00, de lunes a viernes: en tanto, sábados, domingos y días festivos será de 9.00 a 14.00 horas.
Estacionamientos y Servicios es la empresa adjudicataria del servicio ORA en Cangas de Onís. La zona azul dispone de tres expendedores, alimentados con energía solar, adaptados a personas con discapacidad y que permiten el pago tanto en monedas como con tarjeta bancaria. También hay la opción del pago por móvil mediante la app “Elparking” que deberá descargarla en su teléfono.
