Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís, volverá a estar operativa en unas horas

El cobro por estacionar se mantendrá hasta el 30 de octubre

La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís.

La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El próximo 1 de marzo, volverá a estar operativa, tras la temporada de invierno, la zona azul de El Censu, en pleno centro de la vieja capital del Reino de Asturias y a la vera del río Güeña, hasta el 30 de octubre. Los horarios de pago para los usuarios son los siguientes: de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00, de lunes a viernes: en tanto, sábados, domingos y días festivos será de 9.00 a 14.00 horas.

Estacionamientos y Servicios es la empresa adjudicataria del servicio ORA en Cangas de Onís. La zona azul dispone de tres expendedores, alimentados con energía solar, adaptados a personas con discapacidad y que permiten el pago tanto en monedas como con tarjeta bancaria. También hay la opción del pago por móvil mediante la app “Elparking” que deberá descargarla en su teléfono.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
  3. Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
  4. Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
  5. Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
  6. Monumental atasco, de más de 4 kilómetros, en la ronda de Oviedo por un accidente múltiple en sentido León
  7. Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
  8. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto

Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo

Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo

Ya hay fecha para el VII Concurso-exposición del caballo, que se celebrará en Cangas de Onís

Ya hay fecha para el VII Concurso-exposición del caballo, que se celebrará en Cangas de Onís

El arte contemporáneo llega a los colegios con una peculiar propuesta: “Se genera un diálogo visual con la obra”

El arte contemporáneo llega a los colegios con una peculiar propuesta: “Se genera un diálogo visual con la obra”

"Egipto", el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: "Hay mucha demanda de dueños de yeguas, gente con reserva esperando"

"Egipto", el súper caballo de Siero que exporta genética a toda España y a Europa: "Hay mucha demanda de dueños de yeguas, gente con reserva esperando"

El cura que vuelve al tajo por amor a los fieles tras una jubilación forzosa: Es Lito, tiene 71 años y llega a Luarca "encantado" (y con proyectos)

El cura que vuelve al tajo por amor a los fieles tras una jubilación forzosa: Es Lito, tiene 71 años y llega a Luarca "encantado" (y con proyectos)

La panera más grande Grado, con 18 pegollos, atracción turística en Santianes de Molenes: "No hay fin de semana que no venga alguien por aquí"

La panera más grande Grado, con 18 pegollos, atracción turística en Santianes de Molenes: "No hay fin de semana que no venga alguien por aquí"

José Luis Capitán, en el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís

José Luis Capitán, en el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís

La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís, volverá a estar operativa en unas horas

La zona azul de El Censu, en Cangas de Onís, volverá a estar operativa en unas horas
Tracking Pixel Contents