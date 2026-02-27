El dragado del puerto de Bustio costará 191.000 euros y se prolongará durante cuatro meses
El objetivo de la obra es mantener en óptimas condiciones los calados del canal de entrada a la zona portuaria y la dársena
El Gobierno de Asturias ha iniciado el dragado del puerto de Bustio, en el concejo de Ribadedeva, que cuenta con una inversión de 191.567 euros y que se prolongará durante cuatro meses. El objetivo de la obra es mantener en óptimas condiciones los calados del canal de entrada a la zona portuaria y la dársena.
En concreto, está previsto actuar sobre una superficie de más de 6.700 metros cuadrados y limpiar los 150 metros de longitud, con una anchura mínima de diez metros, del canal de entrada al puerto, así como los también aproximadamente 150 metros, con una anchura media de 22, de la dársena entre muros.
Concurso público
El dragado del puerto de Bustio se enmarca dentro del programa de obras de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias realiza de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia. Los dragados se afrontan con medios propios, a través de la embarcación "La Nalona", o por medio de un concurso público, como en este caso.
El presupuesto de 2026 destina 8,46 millones a mejorar la seguridad y operatividad de los 24 puertos de titularidad autonómica. La ejecución presupuestaria en este apartado alcanzó el 94% el año pasado, según el Ejecutivo de Adrián Barbón.
