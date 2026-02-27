La IX Marcha solidaria de Rosa Palo contra el cáncer, desde Cangas a Covadonga, ya tiene fecha
La caminata tendrá lugar el próximo 17 de mayo con salida en las inmediaciones de El Puentón
El colectivo Rosa Palo, con sede en Cangas de Onís, ya prepara la que será su novena edición de la Marcha solidaria contra el cáncer, impulsada para reunir fondos destinados a la investigación.
La caminata tendrá lugar el próximo 17 de mayo con salida en las inmediaciones de El Puentón de Cangas de Onís, a la vera del Sella, rumbo al santuario mariano de Covadonga.
Además, como en años anteriores, prevén poner a la venta camisetas conmemorativas para recaudar fondos destinados al IUPA (Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias).
