Una librería que también es taberna, el insólito negocio que triunfa en un pueblo asturiano que no llega a cien habitantes con fabes y libros
Esteban Raposo, el impulsor de este singular establecimiento, es madrileño y llegó a Ribadedeva dejando atrás su anterior trabajo en una industria farmacéutica: "Lo mío fue un salto al vacío"
Es librería y es bar. Las dos cosas. Es el insólito negocio que triunfa en un pequeño pueblo del oriente asturiano, que no llega a cien habitantes. Se trata de La Librería de Pimiango, ubicado en el concejo de Ribadedeva, en donde se ofrece "comer entre libros, leer entre copas".
Anchoas de Santoña, mejillones, corquetas de jamón ibérico, tabla de quesos asturianos, tartar vegetal, fabes de mar, carrilleras ibéricas, salmón a la naranja... Todo eso y mucho más se puede degustar rodeado de estanterias llenas de libros y mientras uno lee una novela.
Esteban Raposo es el artífice de esta peculiar combinación. Madrileño de nacimiento, Esteban abrió en noviembre de 2021 en Pimiango (99 habitantes) La Librería, dejando atrás toda una vida en la capital de España y dando un giro completo a su profesión. Antes trabajaba en la industria farmacéutica.
"Lo mío ha sido un salto al vacío y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Pero lo hice porque se me escapaba la vida en una fábrica. Cuando salí del laboratorio yo tenía 45 años y le dije a mi jefe literalmente: Isidro, aquí estoy sobrando, ¿cómo lo hacemos?, ya no me siento a gusto, es que no trabajo con ilusión. Y me abrieron las puertas, me indemnizaron", contó en un reportaje de 2022 a LA NUEVA ESPAÑA.
¿Por qué Pimiango?
Fue así cómo hizo las maletas y se vino a Asturias. "El sitio era este, desde luego. Por el entorno, por el paisaje, por la gente. Pimiango lo descubrí porque mi exmujer es arqueóloga y me trajo aquí a ver la cueva del Pindal y me quedé prendado del sitio. Al poco tiempo compramos el pajar y aquí lo dejé durante 18 años. No había hecho nada con él. Era una cuadra con paredes de piedra, una ruina con las paredes caídas. Y a partir de ahí pues fui solicitando licencia, dándole forma a la idea, viendo las posibilidades", señala. Así nació La Librería de Pimiango, en donde cada día es diferente.
"Los días son completamente distintos unos a otros, las personas, la gente, los libros, la cultura, las presentaciones, todo... Ahora mi mayor obsesión es no perder la perspectiva, que esto no se convierta en un restaurante, que no se pierda la esencia de librería y que no se me pongan ojos de dólar si veo que eso funciona. No quiero", asegura. Su negocio cuenta con tres mesas para que la gente "no solo coma", sino que "coma entre libros", que es diferente.
La carta
Su carta de comida es como un libro. Con su prólogo, desde croquetas hasta tablas de quesos; su capítulo 1, con puerros rellenos de anchoas o ensalada; su capítulo 2, con fabes de mar o codillo; y para terminar, su epílogo, con arroz con leche o coulant con helado. El restaurante es recomendado hasta por la Guía Repsol.
Para reservar mesa y comer en un lugar tan singular como este hay que llamar al teléfono 615616516.
