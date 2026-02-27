Novedosa iniciativa del Club Los Rápidos de Arriondas: botellas de agua personalizadas
Estarán a la venta y se incluirán en las bolsas de comida de las competiciiones que organiza la entidad
El Club Los Rápidos-Jaire Aventura, entidad deportiva que preside Alberto Gutiérrez Cuadriello, ha puesto en marcha una iniciativa que esperan que cause furor a lo largo de la presente temporada piragüistica.
Se trata de botellas de agua personalizadas, las cuales podrán adquirirse en los puntos de venta que se instalen en las competiciones que organicen, así como en los eventos y bares del club, aunque también su pueden encontrar directamente en las bolsas de comida de las competiciones que organiza el club parragués.
