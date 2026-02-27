Ribadesella entierra la década negra del paro: se desplomó un 62% desde 2014

Han pasado once años desde que Ribadesella tocara fondo en el mercado laboral. Era 2014, y el concejo acumulaba una media de 557 desempleados, la cifra más alta de este siglo, con una tasa de paro que se acercaba al 23% y que ahora ha caído hasta el 8,23%. Aquel año, el concejo aparecía atrapado en la crisis financiera desatada seis años antes. La realidad actual es bien distinta: la media anual de 2025 se quedó en 175 parados, lo que implica un desplome del 62% en los últimos 11 años.

El número de demandantes de empleo se situó en diciembre en 210 personas, lo que supone un repunte de 29 respecto a noviembre que no empaña la tendencia de fondo. En 2013, el ejercicio anterior al máximo del siglo, la media ya escalaba hasta los 539 desempleados; en 2012, fueron 572. La década de los 90 y los primeros 2000, con tasas de paro de un dígito, quedaron sepultadas por la crisis, pero los últimos ejercicios apuntan a una recuperación estructural.

Punto de inflexión

El punto de inflexión comenzó a gestarse en 2015, cuando la media anual descendió a 478 parados. A partir de ahí, la reducción ha sido constante, solo interrumpida por el efecto de la pandemia en 2020, que elevó la media hasta 464 desempleados. Pero aquel repunte coyuntural no frenó la tendencia: en 2021 la media bajó a 359; en 2022, a 268; en 2023, a 225; y en 2024, a 189. La progresión dibuja una curva descendente que ha llevado el desempleo a niveles desconocidos desde 2008, cuando la media fue de 171 parados, la única más baja que la del año pasado en lo que va de siglo.

La evolución mensual del último ejercicio confirma esa consolidación. El año arrancó con 186 desempleados y tocó su punto más alto en febrero, con 197. A partir de ahí, salvo repuntes puntuales en abril y agosto, la tendencia fue a la baja hasta alcanzar en octubre el mínimo anual: 170 personas. El repunte de diciembre, hasta los 210 parados, responde en buena medida a la estacionalidad del concejo, cuya economía depende en gran parte de la actividad turística y de servicios, que se contrae tras el verano.

Comportamiento singular

La comparativa con el conjunto de Asturias refuerza la singularidad del comportamiento riosellano. La comunidad autónoma registró en diciembre 51.197 desempleados, con una caída interanual del 3,73%. Ribadesella, con un descenso del 7,4% en el último año, mejora claramente esa media. En términos de población, el concejo ha pasado de 6.002 habitantes en 2014 a los aproximadamente 5.600 actuales, un descenso que también ha contribuido a aliviar las cifras del paro, aunque la magnitud de la reducción del desempleo supera con creces el efecto demográfico.

De los 210 parados de diciembre, 103 son mujeres y 107 hombres, una diferencia mucho más ajustada que la media regional, en la que ellas representan el 58% del total. El repunte mensual afectó más a los varones (19 parados), que a las mujeres (10). Los datos de 2025 cierran un ciclo de recuperación que duró una década. Ribadesella redujo el desempleo a tasas que no se veían desde antes de la crisis financiera de 2008, cuando la burbuja inmobiliaria sostenía un modelo productivo que acabó desmoronándose.