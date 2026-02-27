Sigue la "guerra" en torno a la compra del Cine Colón: el alcalde de Cangas de Onís afea a Vox su ofensiva judicial fallida

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), aprovechó el pleno de este viernes para cerrar lo que definió como "una etapa de incertidumbre jurídica" en torno a la compra del Cine Colón por el Ayuntamiento. Lo hizo con un mensaje claro: la justicia ha hablado y lo ha hecho a favor de la operación respaldada por PP y PSOE. La jueza, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ha avalado íntegramente la actuación municipal y, además, condena al concejal de Vox, Ángel Manuel Díaz Tejuca, al pago de las costas procesales. Un hecho que, según palabras del regidor, le apena porque ocurre "por primera vez en la historia de este Ayuntamiento".

El conflicto que rodea a la compra de Colón centro el debate plenario, en el que el Alcalde dio cuenta del auto judicial favorable al Ayuntamiento. El origen del conflicto se remonta a julio de 2024, cuando el equipo de gobierno llevó a pleno la adquisición del emblemático edificio, una demanda histórica que el PP incluía en su programa electoral. Lo que debía ser "un día de celebración por un hecho histórico", recordó González Castro, se convirtió en el inicio de un largo proceso judicial, costoso para las arcas municipales, después de que el edil de Vox recurriera la operación.

Un defecto formal

La sentencia inicial, de julio de 2025, anuló la compra por un defecto formal: faltaba un informe preceptivo de la Consejería de Cultura. El Ayuntamiento optó por no recurrir y decidió subsanar el error, retrotrayendo el expediente para incorporar el documento, una decisión que, según explicó el Alcalde, contó con el respaldo de los servicios jurídicos municipales.

El concejal de Vox, sin embargo, no cejó en su empeño. Díaz Tejuca presentó incidentes de ejecución, advirtiendo en los plenos de posibles delitos de malversación, prevaricación o negociación prohibida, y llegando a exigir la dimisión del regidor. Advertencias que González Castro ha calificado ahora como "ruido" frente a la "serenidad" con la que, asegura, ha actuado su gobierno.

"No hubo delito"

El último auto judicial ha desestimado todas las reclamaciones de Vox: no aprecia "intención de eludir el cumplimiento de la sentencia", considera que la retroacción del expediente al momento en el que se debió incorporar el informe faltante fue la medida jurídicamente correcta, y descarta cualquier indicio de delito, por lo que ni siquiera procede dar traslado a la Fiscalía.

"La Justicia avala la actuación del Ayuntamiento", sentenció el Alcalde, visiblemente aliviado tras meses de "acusaciones graves" de Vox, que, a su juicio, han tensionado "innecesariamente" la vida política local. "La discrepancia política es legítima, la crítica es sana, el control es necesario", matizó, "pero convertir cada diferencia en un conflicto judicial permanente no fortalece la democracia; la tensiona".

"Posicionamiento querulante"

En este punto, el regidor dirigió un reproche directo al edil de Vox, lamentando su "posicionamiento querulante" y preguntándose retóricamente quién debería asumir responsabilidades políticas: "¿Quién cumple la ley y construye ciudad, o quien convierte la ley en arma política para bloquearla?".

González Castro también quiso tener un reconocimiento explícito a los trabajadores municipales, que, según dijo, en ocasiones se han visto "arrastrados a nuestras disputas" y "señalados injustamente" pese a su "profesionalidad intachable".

Agradecimiento del PP al PSOE

Igualmente, el Alcalde agradeció el apoyo del Grupo Socialista, que, pese a sus "dudas" y algunas "críticas públicas" sobre la tramitación, entendió que "el fondo del asunto –conseguir la propiedad del Colón para los vecinos– merecía estar por encima de cualquier otra consideración".

Con el expediente ya cerrado y el informe favorable de Cultura incorporado, el Cine Colón es ya oficialmente patrimonio municipal, salvo que un nuevo recurso conduzca a una decisión diferente a las habidas hasta ahora. "No es una victoria de un partido, es una conquista colectiva", concluyó González Castro, que emplazó a todos los concejales a mirar hacia adelante y a no quedarse "anclada en la polémica permanente". El futuro del concejo, "si caminamos juntos, es prometedor", remacho.

Vox cuestiona el "triunfalismo" del Alcalde

El concejal de Vox, por su lado, critico el excesivo "triunfalismo" del Alcalde, y le recordó que la batalla judicial sigue en pie, pues los servicios jurídicos del partido ya están preparando el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al no quedar conformes con las decisiones de la jueza. Además, Díaz Tejuca recordó que aún está sin dilucidar el contencioso presentado contra la decisión adoptada en otro pleno, el pasado mes de noviembre, de ratificar la compra del Colón.

El portavoz del Grupo Socialista, Severino Asprón, lanzó dos preguntas al Regidor. La primera, el volumen de gastos provocados por los recursos de Vox sobre el Cine Colón, que González Castro estimo en unos 50.000 euros. La segunda fue sobre si hay peligro de perder la subvención conseguida para rehabilitar el edificio a la vista de los retrasos que están provocando los procesos judiciales, a lo que el Alcalde respondió que no, puesto que el Ayuntamiento ha conseguido una prórroga de cuatro años para reformar el inmueble, lo que permite alargar las obras hasta el 31 de diciembre de 2029.