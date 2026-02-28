Antroxu intergeneracional en Llastres, con el alumnado y el profesorado del colegio Matemático Pedrayes

El Carnaval del colegio público Matemático Pedrayes de Llastres fue este año pautado. Cada día, niños y niñas y profes, protagonizaron el cántico, levantaron una de sus patas y tenían pautado lo que debíamos hacer. Lunes, todo el mundo con algo en la cabeza: pelucas, gorros, incluso lámparas y cacerolas para los más creativos. Martes, todos en pijama. Miércoles, disfraz libre (siempre aprovechando de otros años o creando unos con cosas que hubiera por casa). Y como cierre, el jueves, día especial del Carnaval. Como ya es tradición en el cole llastrín aprovecharon el Antroxu para concienciar, en este caso sobre la importancia de prevención de incendios.

Así se vieron disfraces de gotitas de agua, árboles del bosque asturiano, camiones de bomberos, llamas de fuego o dotaciones de bomberos y bomberas, que pintaron de color las calles de Llastres, visitando la residencia del ERA, donde protagonizaron un desfile para los residentes. Estos, disfrazados de hippies deleitaron a los visitantes con un baile y coreografía. Todos bailaron y disfrutaron. Después, hubo un pequeño pasacalles, en el que se visitaron, entre otros puntos, Anchoas Hazas, Casa Eutimio o El Cafetín, regentados todos ellos por familias de la escuela.

Finalmente, de vuelta al cole, los presentes disfrutaron de una rica chocolatada, churros recién hechos y bizcocho. Fue un Carnaval "de 10", según las profes, en el que de nuevo hubo concienciación social y actividades intergeneracionales.

Las profes lucían pancartas con frases tales como: "La educación es el mejor cortafuegos" o "Sin educación todo arde".