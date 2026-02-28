El Club Oriente Atletismo ya dispone de flamantes vestuarios en la pista municipal de La Corredoria, en Bricia (Llanes). El Ayuntamiento invirtió 31.520 euros en esa actuación, transformado el antiguo almacén de la instalación deportiva en dos vestuarios separados, cada uno de los cuales cuenta con un área de vestuario y un área de aseo independizada

"Al César lo que es del César. Se cumplen 15 años de la inauguración de la pista municipal de atletismo de Posada, un día histórico para el COA. Quince años después seguimos aquí, trabajando y defendiendo el atletismo a pico y pala. Hoy, celebramos otro paso importante: la inauguración de los vestuarios de la instalación, una mejora muy necesaria y largamente demandada. Igual que entonces, creemos que lo justo es reconocer públicamente a quienes lo hacen posible. Gracias, Ayuntamiento de Llanes", dijeron desde el Club Oriente Atletismo, entidad que preside Paco Martínez Soliño.

La pista municipal de atletismo de La Corredoria, en Bricia (Posada), ya cuenta con nuevos vestuarios tras la finalización de las obras para su construcción. Estos trabajos, que habían sido adjudicados por el Consistorio llanisco en 31.520,50 euros. Los nuevos vestuarios de la pista de atletismo de La Corredoria se ubican en el edificio usado previamente como almacén, de 40 metros cuadrados de superficie y situado junto al acceso norte del recinto deportivo. A su vez se ha dispuesto en la instalación deportiva una caseta prefabricada como nuevo almacén.

La actuación del Consistorio llanisco ha transformado el antiguo almacén en dos vestuarios separados, cada uno de los cuales cuenta con un área de vestuario y con un área de aseo independizada, y con el mobiliario necesario: bancos en el vestuario, y ducha, inodoro y lavabo en el aseo. Además, ambos vestuarios garantizan la accesibilidad para personas con movilidad reducida gracias a la construcción de una doble rampa de acceso que salva los 15 centímetros de desnivel existente entre los pavimentos interiores y exteriores.

Las obras abordaron las oportunas divisiones interiores y el acondicionado del espacio, dotándolo de las pertinentes instalaciones de electricidad, iluminación, acometidas y saneamiento, además de haber abierto nuevos huecos para puertas y ventanas en la edificación.

Se instaló pavimento de gres porcelánico antideslizante, y la actuación sobre estos esperados vestuarios para la pista de atletismo de Posada concluyó con el pintado, interior y exterior, del inmueble, y la colocación de los emblemas del Ayuntamiento de Llanes y del Club Oriente Atletismo, principal usuario de la instalación.

Al hilo de la conclusión de estas obras el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, declaró que "poco a poco vamos mejorando las instalaciones deportivas, y de otra índole, que al final es para lo que estamos aquí, para intentar gestionar de la mejor manera posible el dinero de los llaniscos".