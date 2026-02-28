Fallece José Luis Somoano Sánchez, abuelo de Álvaro Queipo y primer alcalde de la democracia en Cangas del Narcea

José Luis Somoano Sánchez, "Paxa", abuelo del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y primer alcalde de la democracia en Cangas del Narcea, falleció este viernes, en el Hospital del Oriente de Asturias, en Arriondas, a los 90 años de edad. Residía en Cangas de Onís, estaba considerado uno de los mejores pescadores de Asturias y era uno de los más conocidos y queridos ribereños del Sella.

Contaba en su haber varios campanos en diferentes ríos asturianos. Capturó su último salmón hace dos temporadas, con 88 años, en el lance de La Masona, en el coto parcial de El Puente Romano, un ejemplar de 4,780 kilogramos y 73 centímetros de longitud. Solo unos días antes había echado a tierra una espectacular trucha de 2,100 kilogramos en el coto truchero del río Güeña, a su paso por Cangas de Onís. Conocía al detalle cada rincón del Sella y el Güeña.

Cuatro campanos

A lo largo de su dilatada trayectoria como pescador cabe reseñar que echó a tierra cuatro campanos, aunque también en ese primer dia hábil logró capturar otros cinco o seis que no llegaron a ser los preciados primeros ejemplares de la temporada. En ocasiones recordaba el que pescó en el pozo El Golondrosu, de 9,500 kilogramos, por el que le pagaron 12.000 pesetas de la época que hubo de repartir con un compañero con el que formaba sociedad.

José Luis somoano con una de sus capturas. / J. M. Carbajal

Su mayor pieza resultó ser un "salmonazo" de 12,850 kilos, en la zona de La Pochacona de Miyares, en el Sella, en término municipal de Amieva, en gañado a mosca. Era todo un artista con ese tipo de cebo. Fiel defensor de la cultura ribereña y de la pesca tradicional, "Paxa" ha sido uno de los mejores del país y no sólo en la cuenca del Sella, sino en casi todas en las que solía practicar ese arte.

Una vida entre dos Cangas

Su vida giró en torno a dos Cangas, la de Onís y la del Narcea. Residió durante 14 años en Cangas del Narcea, municipio en el que fue el primer alcalde de la democracia por la candidatura que integraban la Unión de Campesinos Asturianos (UCA) y la Unidad Campesina Independiente (UCI).

El mandato no fue fácil, ya que el grupo municipal de Somoano solo contaba con 5 de los 21 concejales electos. Ejerció el cargo del 19 de abril de 1979 al 23 de mayo de 1983. Había llegado en 1970 a Cangas del Narcea, donde ocupó el cargo de director de la sucursal de la Caja Rural de Asturias. En 2023 recibió un emotivo homenaje en Cangas del Narcea.

El veterao ribereño "Paxa", con un salmón capturado en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

José Luis Somoano deja esposa, Maruja González García, cuatro hijos, Sofía, Sandra, Silvia y José Luis, y cuatro nietos, Álvaro, Juan, Mario y Bibiana. El cadáver será recibido este domingo, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santa María de la Asunción de Cangas de Onís, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. Recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La capilla ardiente está instalada en la sala 2 del tanatorio del Oriente de la capital canguesa.