Gran ambiente en Cangas de Onís por la Kangas Mountain, que congrega a 2.500 participantes

Cangas de Onís se ha convertido este sábado en la capital del trail running del país con motivo de la Kangas Montain, que ha congregado a 2.500 participantes, aparte de un buen número de acompañantes, para disfrutar de unas de las pruebas deportivas más carismáticas y espectaculares de cuantas se organizan en la comunidad autónoma.

Un momento de la Kangas Mountain. / J. M. Carbajal

Además, la prueba se ha destapado como motor desestacionalizador de la temporada turística en el oriente de Asturias. Por si fuera poco, la prueba cuenta este año con un tiempo netamente primaveral –el sol luce desde primeras horas de la mañana–, tras la lluvia registrada en la víspera de la carrera.