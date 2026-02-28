Notable representación de palistas del Oriente en el LVIII Regional de Invierno de piragúismo

Notable ramillete de kayakistas de clubes de la comarca del Oriente optan a pelear por las medallas en el LVIII Campeonato de Asturias de Invierno-XVIII Memorial Pepe Montes, que se dilucidará mañana, 28 de febrero, a partir de las 9.00 horas, en aguas del embalse de Santa Cruz de Trasona (Corvera), sobre la distancia de 5.000 metros, bajo organización de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, presidida por el gijonés Miguel Gallo Peláez.

Walter Bouzan (El Sella), Pelayo Roza (El Sella), Roberto Geringer (El Sella), Javi López (Los Rápidos-Jaire Aventura), Milín Llamedo (Los Rápidos-Jaire Aventura), Pedro Vázquez (Los Rápidos-Jaire Aventura), Miguel F. Castañón (Los Rápidos-Jaire Aventura), Alberto Plaza (Sirio-La Llongar), Abel García (Sirio-La Llongar) y Luis Amado Pérez (Sirio-La Llongar), entre otros, ponen de manifiesto el potencial y nivel de este Regional en la categoría hombre senior-K-1.

Y del 13 al 15 de marzo, Sevilla volverá a ser el epicentro del piragüismo de aguas tranquilas con la celebración del LVI Campeonato de España de Invierno el sábado 14 y domingo 15, mientras que viernes 13 y sábado 14, será tiempo para ver a los Masters en el XXIV Campeonato de España de Invierno Máster. Un clásico del calendario que se podrá disfrutar en las aguas del CEAR de La Cartuja.