El alcalde de Ribadesella recrimina al Gobierno su "falta de transparencia" sobre las obras del puente

Ribadesella lleva más de tres años viendo cómo se prolonga la rehabilitación de una de sus principales infraestructuras, el puente sobre la ría del Sella. La obra se ha convertido, a ojos de su alcalde, Paulo García (PP), en un ejercicio de descoordinación y falta de transparencia por parte del Ministerio de Transportes. El regidor ha hecho balance de la situación, cargado de reproches hacia la Administración central por los continuos aplazamientos y por la opacidad con la que, según denuncia, se está gestionando un proyecto que afecta directamente a la vida diaria de los riosellanos.

La intervención, adjudicada en diciembre de 2022, acumula un retraso de tres años sobre el calendario inicial. Un desfase temporal que, a juicio de Paulo García, se ha ido agravando con sucesivos incumplimientos de los plazos comunicados oficialmente.

El Alcalde recuerda que en 2024 el Gobierno central aseguró que los trabajos concluirían a finales de 2025 y que, por estas fechas, el puente estaría inaugurado. Lejos de eso, la estructura sigue siendo un tablero de obra, con maquinaria pesada ocupando un carril mientras el tráfico se mantiene de forma precaria en el otro, señala García. Esta situación contrasta con la urgencia declarada inicialmente por el Ministerio.

"Se afirmó que las pilastras no aguantaban más y que había que actuar de inmediato", recuerda García, por el "riesgo de colapso". Sin embargo, el paso del tiempo no ha hecho más que acrecentar la paradoja: la prometida intervención urgente no ha sido tal y el puente sigue abierto al tráfico, con hasta tres grandes máquinas trabajando sobre un mismo carril. Una imagen que, para el Alcalde, desdice la gravedad que se le quiso dar al estado del puente. Uno de los puntos que más subraya el regidor es la falta de información que, según afirma, padece el Ayuntamiento. A pesar de las reiteradas solicitudes, el Consistorio no ha recibido los informes técnicos sobre el estado real de las pilastras, ni los de los ingenieros militares que descartaron un paso alternativo sobre el Sella.

Falta de comunicación

Tampoco ha recibido el documento del modificado del proyecto, por lo que se desconoce el diseño final que tendrá la estructura una vez concluida la rehabilitación. Esta falta de comunicación se ha extendido al ámbito institucional: Paulo García ha solicitado reuniones con el Ministro, con el director de Carreteras del Estado y con el presidente del Principado sin haber obtenido respuesta de ninguno de ellos.

La gestión de los cortes de tráfico, necesarios para ejecutar la obra, es otro de los frentes abiertos. Si bien el Ministerio anunció en su momento que se producirían unos siete cortes puntuales, ya se ha contabilizado una veintena. Una disparidad que complica la organización vecinal y comercial.

Obras en el puente de Ribadesella en una imagen de archivo. / LNE

"Pedimos que se avisaran (los cortes) con al menos una semana de antelación", explica García, "y no se hace". Más grave aún es la incertidumbre que rodea al anunciado corte total de la circulación durante quince semanas, una medida que generará un "perjuicio enorme" para todo el concejo.

El Alcalde ha preguntado cuándo se producirá ese corte total, anunciado inicialmente para el 15 de septiembre de 2025, y la respuesta fue que aún no está decidido. Esta indefinición impide al Ayuntamiento planificar el refuerzo de los servicios públicos de su competencia, para mitigar el impacto en los vecinos. Paulo García propone al Ministerio que establezca tres turnos de trabajo, una medida similar a la que se adoptó en las obras del desfiladero de La Hermida, para acortar los plazos de la obra. El Regidor incide en que las soluciones alternativas al corte total del tráfico rodado en el puente durante cuatro meses existen, "solo hay que dotarlas de presupuesto y defenderlas".

Comparativa con Arriondas

Para ilustrar el agravio, el Regidor establece una comparación con el otro gran puente sobre el Sella que se está construyendo en la actualidad en el Oriente, el de Arriondas, situado a apenas 15 kilómetros. "Solo hay que comparar cómo se están haciendo las cosas", señala. Mientras en la capital parraguesa se construye un puente nuevo, para lo que se ha levantado previamente una rotonda de 700.000 euros que ya facilita el acceso, en Ribadesella, con una solución de menor calado (una remodelación del actual), los ciudadanos se enfrentan a un desvío de 17 kilómetros durante quince semanas y a un goteo incesante de retrasos.

"Todas las obras causan molestias, pero una obra que se tarda en ejecutar cuatro años no es de recibo. Ribadesella también merecía un puente nuevo", concluye García, quien insiste en que su postura, que está provocando un coste personal para él y su entorno, no es partidista, sino de defensa de los intereses de sus vecinos.

Las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente, situada en el kilómetro 3 de la carretera N-632 (Ribadesella-Canero) supondrán una inversión de 7,74 millones (IVA incluido). La ejecución del proyecto, prometido hace 20 años, fue licitado varias veces y adjudicado en 2022.

El puente actual, de cemento, fue construido por un batallón de presos republicanos e inaugurado en 1940. Sustituyó al de hierro de 1898, que en su época fue el puente metálico más largo del mundo. Hace 30 años se dio la primera voz de alarma: las pilastras del puente estaban en mal estado.

Enfrentamientos políticos

Tanto el PP como el PSOE han anunciado en varias ocasiones la rehabilitación del puente o la construcción de uno nuevo, pero todas las propuestas fueron quedando aparcadas, las más de las veces, por enfrentamientos políticos. Es más, lo habitual era que si uno de los dos grandes partidos anunciaba un proyecto, el otro se opusiera.

La reparación se licitó y se adjudicó en 2022 en 6,4 millones, tras anunciarla a bombo y platillo la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Una visita que, según el PP, fue "un acto insultante de propaganda". Ese verano, el PP (entonces en la oposición municipal) organizó una manifestación. Comenzaron los sondeos, pero a continuación se paró la obra, sin más explicaciones, hasta junio del año pasado. Antes, en abril, hubo otra manifestación multitudinaria en Ribadesella contra el cierre del puente al tráfico rodado sin alternativas de paso durante 15 semanas. Un cierre anunciado para el 15 de septiembre pasado, pero que ni ha llegado aún, ni se sabe cuándo llegará.