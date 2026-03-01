Fabian Venero hace añicos el récord de la distancia original de la Kangas Mountain, que ostentaba el cabraliego Juanjo Somohano
El campeón del Mundo sub-23 de Skyrunning rebajó la marca en más de 4 minutos, dejándolo en 2:41:11
El madrileño Fabián Venero, campeón del Mundo y de Europa sub-23, y también de España, de Skyrunning, pulverizó el récord de la distancia Original de la Kangas Mountain, de 33 kilómetros y con un desnivel acumulado de 2.000 metros, con un tiempo de 02:41:11, dejando el crono más de 4 minutos por debajo del que ostentaba el cabraliego Juanjo Somohano. El podio masculino de la distancia más emblemática de La Kangas lo completaron el vigente campeón de España de carreras por montaña en línea, el salmantino Jaime Romo (02:44:43) y el piloñés Diego Menéndez Rodríguez-Noriega (02:46:02), mientras que en la categoría femenina se hizo con la carrera la asturiana Marta Martínez Abellán (03:25:37), seguida de Bárbara Ruiz Páramo (03:36:05) y Mayi Mujika (03:39:42).
La carrera de Trail que tiene por salida y meta la ciudad de Cangas de Onís, ha celebrado este último sábado de febrero sus cuatro distancias, en una nueva jornada de éxitos. Y además con un ambientazo en diversos puntos del espectacular trazado, incluyendo el paso por el mítico Puente Romano, sobre el río Sella, que une los concejos de Cangas y Parres. En la distancia Maxi, subieron al podio Ionel Cristian Manole (06:05:48), Álvaro González (06:08:42) y Marcos Acevedo (06:35:28) en categoría masculina y Estefanía Fernández (08:04:01), Rocío Lavin (08:23:21) y Anna Mengual (08:33:11), en categoría femenina.
Menos de una hora tardaron Bruno Argüelles (00:54:09); Marcos López (00:54:26) y Alberto Agúndez (00:57:16) en subirse al podio de la distancia Speed, mientas que en la categoría femenina, triunfaron Ruth Aldea (01:12:50), Marina Cuesta (01:14:59) y Naia Laso, (01:15:20). La carrera Half, de 21 kilómetros, la lideraron Marcos Villamuera (01:42:48), Jonatan Arobes (01:44:42 y Martín Barreiro (01:51:12), así como, Ainara Uribarri (02:16:15), Laura Ordiales (02:20:01) y Beatriz Hernández (02:23:41).
Durante la jornada también estuvieron presentes representantes institucionales y de la organización, que destacaron el impacto deportivo y económico de la prueba. El alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro, subrayó el valor estratégico de la Kangas Mountain para el concejo y su entorno, destacando que eventos de esta magnitud contribuyen de manera decisiva a la desestacionalización turística y a la proyección exterior del municipio y del entorno de los Picos de Europa.
Por su parte, el organizador de la prueba, Antón Díaz, puso en valor el respaldo del tejido social que hace posible el evento y agradeció la implicación de instituciones, comercios y establecimientos hosteleros locales, cuyo apoyo —señaló— resulta fundamental para el crecimiento sostenido de la carrera tras doce ediciones. Asimismo, destacó el papel esencial de los más de 200 voluntarios que colaboran cada año en la organización, subrayando que su dedicación permite que la prueba se desarrolle con garantías de seguridad y calidad organizativa.
La Kangas Mountain consolida así su crecimiento tras superar los 2.500 participantes, una cifra récord en el trail asturiano que confirma el posicionamiento de la cita de Cangas de Onís como una de las pruebas de referencia del calendario regional y nacional. El aumento de participación ha sido especialmente significativo en la distancia Original Trail, que ha reunido por primera vez a más de un millar de corredores en un recorrido de gran exigencia técnica y física.
Desde su creación en 2014, la Kangas Mountain ha experimentado una evolución constante hasta convertirse en un evento deportivo y turístico de primer nivel, capaz de dinamizar la actividad económica de la comarca oriental asturiana y de atraer a deportistas de toda España y del ámbito internacional. Y es que, este fin de semana, bien puede decirse que Cangas de Onís se convirtió en la capital del trail running de este país.
