El futuro de Cangas de Onís se construirá en Contranquil: centro de salud, Juzgados, viviendas sociales...

El desarrollo urbanístico de Cangas de Onís pasa por la vega de Contranquil. Esa fue la apuesta municipal hace ya más de veinte años, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación (PGO) que continúa vigente en el concejo, y ese es y sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de los actuales dirigentes locales.

En Contranquil, una amplia ería situada al norte de la ciudad, están los terrenos en los que ya se construyeron la estación de autobuses y el macroaparcamiento de El Lleráu, gracias a una cesión anticipada de los promotores urbanísticos que planean su desarrollo urbanístico. Y en ella están también las parcelas en las que se levantarán el nuevo centro de salud, los Juzgados, un número aún por determinar de viviendas sociales y un centro multiservicio adaptado, una vez que comience el desarrollo de la unidad de actuación prevista. Todo está apalabrado y comprometido con los diferentes organismos implicados y únicamente faltan algunas autorizaciones para que los diferentes proyectos empiecen a hacerse realidad.

Proyecto estratégico

"El Ayuntamiento de Cangas de Onís impulsa el desarrollo urbanístico de la vega de Contranquil para reforzar los servicios públicos y ampliar la oferta de vivienda", señala el alcalde, José Manuel González Castro (PP). Es "un proyecto estratégico en el que se lleva trabajando desde hace meses con el objetivo de mejorar los servicios públicos esenciales y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en el municipio", añade el dirigente cangués.

Los propietarios del ámbito a desarrollar en Contranquil, agrupados en la Junta de Compensación, ya han presentado en el Ayuntamiento, para su aprobación inicial, el Estudio de Detalle y el Proyecto de Compensación El equipo de gobierno está tramitando esa documentación ante los organismos competentes para recabar las autorizaciones y los informes necesarios que permitan proceder a la aprobación definitiva de ambos documentos.

800 viviendas residenciales

El plan parcial de la ería de Contranquil, aprobado en 2008, modificado ahora, señalaba que el ámbito de actuación tiene algo más de 109.000 metros cuadrados, de los cuales casi 29.000 correspondían a cesiones al Ayuntamiento y unos 80.000 a la superficie de actuación privada, lo que supondrá unas 800 viviendas residenciales, calculadas a una media de 100 metros cuadrados. Aquel plan contemplaba 18.863 metros cuadrados para espacios libres (jardines y áreas de juego), 9.636 metros cuadrados para centros docentes, 4.818 metros cuadrados para un parque deportivo, 1.606 metros cuadrados para usos comerciales y 3.212 metros cuadrados para equipamientos sociales.

Los responsables municipales han mantenido en los últimos meses reuniones con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, uno de los organismos implicados en la concesión de permisos preceptivos, para coordinar y agilizar la tramitación, garantizando que el procedimiento avance con todas las garantías técnicas y legales.

Equipamientos importantes

Una vez aprobados definitivamente en los próximos meses el Estudio de Detalle y el Proyecto de Compensación, trámites que se prevé que avancen de manera paralela, el Ayuntamiento recibirá la cesión de varios terrenos dentro de la unidad de actuación, los situados en las inmediaciones de la estación de autobuses. "Estos suelos estarán destinados a infraestructuras y equipamientos públicos de gran importancia para el futuro del municipio", apunta el Alcalde, en referencia a los ya citados: centro de salud (el actual está en una calle sin área de aparcamiento y con muy males accesos), Juzgados (el actual está ubicado en los bajos del Ayuntamiento y presenta instalaciones obsoletas, falta de espacio y carencias en accesibilidad y seguridad), viviendas sociales y centro multiservicio adaptado.

Ería de la Vega de Contranquíl (Cangas de Onís). / J. M. Carbajal

Entre las cesiones previstas en Contranquil destaca una finca que se dividirá en tres parcelas. Representantes municipales ya han mantenido reuniones con dirigentes de las viceconsejerías de Justicia y Sanidad para analizar tanto las necesidades de superficie como las ubicaciones más adecuadas para la construcción del nuevo centro de salud y del nuevo Juzgado de Cangas de Onís. "Son infraestructuras fundamentales que deberán garantizar su operatividad y funcionalidad a largo plazo, por lo que la planificación de su capacidad y emplazamiento resulta clave", destaca el regidor.

Centro para la tercera edad

Asimismo, una tercera parcela, dentro de una finca de aproximadamente 9.000 metros cuadrados, se pondrá a disposición del Gobierno del Principado para la posible construcción de un centro multiservicios destinado a la atención de la tercera edad, "reforzando así el compromiso municipal con la mejora de los servicios sociales y la atención a las personas mayores", indica González Castro.

El desarrollo de la vega de Contranquil también permitirá ampliar la oferta de vivienda en Cangas de Onís, un ámbito en el que existe una demanda creciente y una oferta limitada. Además de la iniciativa privada para la construcción de nuevas viviendas, el Ayuntamiento dispondrá de dos parcelas destinadas a viviendas de protección oficial, que se pondrán a disposición del Gobierno del Principado para su desarrollo.

Promover vivienda protegida

"Este proyecto urbanístico combina, por tanto, una clara vocación de interés público, al reforzar servicios esenciales como la sanidad, la justicia y la atención a mayores, además de promover vivienda protegida, con la iniciativa privada orientada a satisfacer la demanda real de vivienda en el municipio", expone el alcalde cangués.

González Castro añade: "Seguiremos trabajando de manera coordinada con todas las administraciones implicadas y con la Junta de Compensación para culminar con éxito este desarrollo estratégico, que contribuirá a consolidar a Cangas de Onís como un municipio con servicios públicos de calidad y mayores oportunidades residenciales para sus vecinos".

Últimos cambios

El Ayuntamiento aprobó inicialmente en octubre pasado el Estudio de Detalle del sector SUR-3 "Ería de la Vega de Contranquil", un documento técnico que actualiza la ordenación urbanística de esta zona de expansión de la ciudad, promovida por la Junta de Compensación del sector y redactada por la firma Trígono Consultores, S. L.

Noticias relacionadas

El principal objetivo del Estudio de Detalle era ajustar la disposición de los volúmenes edificables y las alineaciones interiores del plan parcial vigente, sin incrementar la edificabilidad ni modificar los usos del suelo. La actuación mantiene intactas las zonas verdes, las dotaciones públicas y los parámetros urbanísticos aprobados, sustituyendo los bloques en "L" previstos inicialmente por volúmenes lineales de menor fondo y mayor permeabilidad visual, más integrados con el entorno urbano y paisajístico de la ciudad.