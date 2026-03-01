Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gran marca del cura ultrafondista de Asturias: 60 kilómetros en alta montaña y queda en un puesto divino

El párroco de Cangas de Onís, Diego Macías, corrió en 9 horas la durísima Maxi Trail de la Kangas Mountain

Don Diego Macias, párroco de Cangas de Onis / Rep. J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El párroco de Cangas de Onís, Diego Macías Alonso, sigue en su línea. Está en plena forma. Este sábado, afrontó la exigente carrera Maxi Trail, el más exigente de los formatos de la duodécima edición de la Kangas Mountain, sobre un recorrido de 60 kilómetros y unos 8.000 metros de desnivel acumulado, que transcurre por los montes de Cangas y Parres. Y quedó en un puesto que cualquier no profesional calificaría de "divino". Y apenas unas horas después, este domingo, al púlpito, a oficiar la misa.

El cura ultrafondista, que defendió los colores del Club Cangas de Onís Atletismo, invirtió en esta oportunidad un tiempo de 9 horas 4 minutos y 32 segundos, finalizando en el puesto 72, sobre un total de 224 participantes en esa categoría, la más larga y dura de la competición canguesa.

El que no corrió este año la Kangas Mountain fue el alcalde cangués, José Manuel González Castro, "Pepín", quien sí había participado en anteriores ediciones. Pese a ser un par de años más joven, el Alcalde no pudo nunca con "don Diego", como le llaman sus feligreses. "Anda muy finu. Anda muchu. Entrena, entrena", se justificaba el regidor tras terminar esa misma prueba en 2024.

Álvaro Caro, el mejor local

En la citada distancia Maxi Trail, subieron al podio Cristian Manole (06:05:48), Álvaro González (06:08:42) y Marcos Acevedo (06:35:28) en categoría masculina y Estefanía Fernández (08:04:01), Rocío Lavín (08:23:21) y Anna Mengual (08:33:11), en categoría femenina.

Álvaro Caro (Cangas de Onís Atletismo), por el área de Següencu.

Álvaro Caro (Cangas de Onís Atletismo), por el área de Següencu. / Rep. J. M. Carbajal

Por su parte, el corredor local mejor clasificado fue Álvaro Caro (Club Cangas de Onís Atletismo), sexto en la general, tras parar el cronómetro en 6 horas 38 minutos y 12 segundos.

El recorrido

Con salida desde el centro de la ciudad de Cangas de Onís, el recorrido lleva a los participantes al Picu l'Arbolín y al Picu La Cerica para regresar a la vieja capital del Reino de Asturias cruzando el río Sella por el mítico Puente Romano antes de dirigirse hacia La Cogolla y Collau l’Andrin.

Tras descender, de nuevo toca cruzar el río Sella y remontar el Dobra por su orilla izquierda antes de afrontar la tercera, y más dura, ascensión del día. Al alcanzar la cima del alto de Següencu, los corredores afrontan la esperada bajada hacia la meta, situada en plena calle San Pelayo, en el corazón de la antigua Cánicas.

