La gran marca del cura ultrafondista de Asturias: 60 kilómetros en alta montaña y queda en un puesto divino
El párroco de Cangas de Onís, Diego Macías, corrió en 9 horas la durísima Maxi Trail de la Kangas Mountain
El párroco de Cangas de Onís, Diego Macías Alonso, sigue en su línea. Está en plena forma. Este sábado, afrontó la exigente carrera Maxi Trail, el más exigente de los formatos de la duodécima edición de la Kangas Mountain, sobre un recorrido de 60 kilómetros y unos 8.000 metros de desnivel acumulado, que transcurre por los montes de Cangas y Parres. Y quedó en un puesto que cualquier no profesional calificaría de "divino". Y apenas unas horas después, este domingo, al púlpito, a oficiar la misa.
El cura ultrafondista, que defendió los colores del Club Cangas de Onís Atletismo, invirtió en esta oportunidad un tiempo de 9 horas 4 minutos y 32 segundos, finalizando en el puesto 72, sobre un total de 224 participantes en esa categoría, la más larga y dura de la competición canguesa.
El que no corrió este año la Kangas Mountain fue el alcalde cangués, José Manuel González Castro, "Pepín", quien sí había participado en anteriores ediciones. Pese a ser un par de años más joven, el Alcalde no pudo nunca con "don Diego", como le llaman sus feligreses. "Anda muy finu. Anda muchu. Entrena, entrena", se justificaba el regidor tras terminar esa misma prueba en 2024.
Álvaro Caro, el mejor local
En la citada distancia Maxi Trail, subieron al podio Cristian Manole (06:05:48), Álvaro González (06:08:42) y Marcos Acevedo (06:35:28) en categoría masculina y Estefanía Fernández (08:04:01), Rocío Lavín (08:23:21) y Anna Mengual (08:33:11), en categoría femenina.
Por su parte, el corredor local mejor clasificado fue Álvaro Caro (Club Cangas de Onís Atletismo), sexto en la general, tras parar el cronómetro en 6 horas 38 minutos y 12 segundos.
El recorrido
Con salida desde el centro de la ciudad de Cangas de Onís, el recorrido lleva a los participantes al Picu l'Arbolín y al Picu La Cerica para regresar a la vieja capital del Reino de Asturias cruzando el río Sella por el mítico Puente Romano antes de dirigirse hacia La Cogolla y Collau l’Andrin.
Tras descender, de nuevo toca cruzar el río Sella y remontar el Dobra por su orilla izquierda antes de afrontar la tercera, y más dura, ascensión del día. Al alcanzar la cima del alto de Següencu, los corredores afrontan la esperada bajada hacia la meta, situada en plena calle San Pelayo, en el corazón de la antigua Cánicas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción