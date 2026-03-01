El Oriente copa el podio senior K-1 en el Regional de Invierno de piragüismo
Walter Bouzán, Javi López y Alberto Plaza, oro, plata y bronce, respectivamente
El riosellano Walter Bouzán Sánchez (Club Piragüismo El Sella, de Ribadesella) se hizo con la presea dorada, en senior K-1, en el LVIII Campeonato de Asturias de Invierno-XVIII Memorial Pepe Montes, disputado este mediodia, en aguas del embalse de Santa Cruz de Trasona (Corvera), sobre la distancia de 5.000 metros, completando el recorrido en 20.53.58; el metal de plata fue para el sotobarqueño del Club Los Rápidos-Jaire Aventura, Javi López González, a poco más de 1 segundo del flamante campeón; en tanto, la medalla de bronce se la anotó el cangués Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar), que cruzó las boyas de meta a 4 segundos de Bouzán.
Cuarto en la susodicha categoría senior K-1 hombre quedó el parragués Milín Llamedo Álvarez (Los Rápidos-Jaire Aventura), seguido del riosellano Pelayo Roza Fonticiella (Piragüismo El Sella) y del cangués Javier Sánchez García (Piragüismo El Sella); octavo clasificado sería el actual presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, el también parragués Javier Hernanz Agüeria (Los Rápidos-Jaire Aventura). Roberto Geringer Sallatte (Piragüismo El Sella) y Miguel Fernández Castañón (Los Rápidos-Jaire Aventura), coparon la novena y décima posición, respectivamente.
En mujer senior K-1 destacar igualmente la medalla de oro obtenida por la parraguesa Celia Remis Cueva (Real Grupo de Cultura Covadonga), que batió a Bea Manchón Portillo (Club de Mar de Avilés) y a Carmen Olivares Alonso (Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero). Entre tanto, en mujer sub-23, la también parraguesa Andrea Rodriguez Alonso se apuntó la presea de plata, siendo el dorado metal para Laura Figaredo Ramos (Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero).
Dentro de escasas fechas, en aguas de la ciudad de Sevilla, les aguarda el LVI Campeonato de España de Invierno el sábado 14 y domingo 15, mientras que viernes 13 y sábado 14, será tiempo para ver a los Masters en el XXIV Campeonato de España de Invierno Máster. Un clásico del calendario que se podrá disfrutar en las aguas del CEAR de La Cartuja.
