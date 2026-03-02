Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Cangas de Onís despide al veterano ribereño Jose Luis Somoano, "Paxa"

Considerado uno de los mejores pescadores de Asturias, era abuelo de Álvaro Queipo y fue el primer alcalde de la democracia en Cangas del Narcea

Cangas de Onís acoge el funeral de José Luis Somoano, abuelo de Álvaro Queipo y primer alcalde de la democracia de Cangas del Narcea.

Cangas de Onís acoge el funeral de José Luis Somoano, abuelo de Álvaro Queipo y primer alcalde de la democracia de Cangas del Narcea.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Cangas de Onís

Jose Luis Somoano, más conocido por el sobrenombre de "Paxa", fue despedido en la tarde de ayer en Cangas de Onís en medio de un respetuoso silencio, solo roto durante un instante por el llanto de un bebé.

Decenas de personas se acercaron hasta la iglesia de Santa María de Cangas de Onís, para acompañar en el duelo a los allegados del veterano ribereño, considerado uno de los mejores pescadores de Asturias, entre los que se encontraban sus hijos, sus nietos y otros familiares y amigos. Uno de estos últimos es el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, visiblemente afectado por la muerte de su abuelo, con el que compartió numerosas vivencias, y que fue uno de los encargados de trasladar el féretro desde el vehículo funerario hasta la entrada del templo.

Una mente preclara

El cadáver fue recibido a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial, donde se celebró el funeral de cuerpo presente. A continuación, el féretro fue trasladado hasta el cementerio parroquial, donde "Paxa" recibió sepultura. Álvaro Queipo recordaba el sábado, numerosas anécdotas de su abuelo y destacaba su mente preclara.

La llegada del féretro a la iglesia de Cangas de Onís.

La llegada del féretro a la iglesia de Cangas de Onís. / Ramón Díaz

Un ejemplo: Incluso en los últimos meses, cuando ya estaba enfermo, preguntaba a su nieto por la situación política. "Yo le contaba y sin terminar de contarle, él ya me hacía su lectura y era siempre acertada". Y eso que en muchos casos Queipo aportaba datos que no están al alcance del público en general. "Pero él siempre hacía una lectura de la realidad política impoluta. Y me sorprendía, porque era una persona de 90 años que estaba en su sofá, que difícilmente se podía mover y que la información que le llegaba era de los medios de comunicación", rememoraba Queipo.

Noticias relacionadas

"Paxa" fue el primer alcalde de la democracia en Cangas del Narcea y ejerció como director de las sucursales de la Caja Rural de Asturias en esa misma localidad y en Mieres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del Sporting se suspende por una emergencia médica
  2. Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  4. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
  5. Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
  6. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  7. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  8. Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses

Trevías lleva su protesta contra la ubicación de la depuradora al partido de fútbol entre el Treviense y el Narcea: "No pedimos privilegios, pedimos presente y futuro"

Trevías lleva su protesta contra la ubicación de la depuradora al partido de fútbol entre el Treviense y el Narcea: "No pedimos privilegios, pedimos presente y futuro"

Trini Gómez, la frutera de 94 años elegida "Mujer del año": "Nosotras nunca parábamos, seguíamos trabajando en casa"

Trini Gómez, la frutera de 94 años elegida "Mujer del año": "Nosotras nunca parábamos, seguíamos trabajando en casa"

Convención de los populares gijoneses en el recinto ferial Luis Adaro: el "impulso renovador" del PP

Convención de los populares gijoneses en el recinto ferial Luis Adaro: el "impulso renovador" del PP

Denuncian más de veinte reses muertas por el lobo en los montes de Sevares, en Piloña, en los últimos meses: "Nos sentimos abandonados"

Denuncian más de veinte reses muertas por el lobo en los montes de Sevares, en Piloña, en los últimos meses: "Nos sentimos abandonados"

El lobo vuelve a atacar en Piloña: una cámara capta a un ejemplar que mató a varias ovejas

Izquierda plus y pedrea electoral

Bien ta lo que bien entama

El cine, según Gonzalo Suárez

Tracking Pixel Contents