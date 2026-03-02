Cangas de Onís despide al veterano ribereño Jose Luis Somoano, "Paxa"

Jose Luis Somoano, más conocido por el sobrenombre de "Paxa", fue despedido en la tarde de ayer en Cangas de Onís en medio de un respetuoso silencio, solo roto durante un instante por el llanto de un bebé.

Decenas de personas se acercaron hasta la iglesia de Santa María de Cangas de Onís, para acompañar en el duelo a los allegados del veterano ribereño, considerado uno de los mejores pescadores de Asturias, entre los que se encontraban sus hijos, sus nietos y otros familiares y amigos. Uno de estos últimos es el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, visiblemente afectado por la muerte de su abuelo, con el que compartió numerosas vivencias, y que fue uno de los encargados de trasladar el féretro desde el vehículo funerario hasta la entrada del templo.

Una mente preclara

El cadáver fue recibido a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial, donde se celebró el funeral de cuerpo presente. A continuación, el féretro fue trasladado hasta el cementerio parroquial, donde "Paxa" recibió sepultura. Álvaro Queipo recordaba el sábado, numerosas anécdotas de su abuelo y destacaba su mente preclara.

La llegada del féretro a la iglesia de Cangas de Onís. / Ramón Díaz

Un ejemplo: Incluso en los últimos meses, cuando ya estaba enfermo, preguntaba a su nieto por la situación política. "Yo le contaba y sin terminar de contarle, él ya me hacía su lectura y era siempre acertada". Y eso que en muchos casos Queipo aportaba datos que no están al alcance del público en general. "Pero él siempre hacía una lectura de la realidad política impoluta. Y me sorprendía, porque era una persona de 90 años que estaba en su sofá, que difícilmente se podía mover y que la información que le llegaba era de los medios de comunicación", rememoraba Queipo.

Noticias relacionadas

"Paxa" fue el primer alcalde de la democracia en Cangas del Narcea y ejerció como director de las sucursales de la Caja Rural de Asturias en esa misma localidad y en Mieres.