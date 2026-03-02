"Juntos por Cangas" exige medidas en la zona de la Olla de San Vicente y con vistas a la temporada turística

La Asociación "Juntos por Cangas" ha puesto el ojo en uno de los grandes problemas, al menos en plena temporada turística, que afecta a la icónica zona de la Olla de San Vicente, uno de los parajes naturales más bonitos de la comarca suroriental, pero que año tras año, verano tras verano, se convierte en un verdadero caos.

"No podemos permitir que, un año más, se deje para el último momento —o incluso para el último minuto— la gestión de un espacio natural que es patrimonio de todos. Las experiencias vividas durante las últimas temporadas, especialmente en periodos festivos y de alta afluencia, han puesto de manifiesto un descontrol evidente que afecta tanto al entorno natural como a la seguridad y convivencia", aseguran.

"Hablamos de basura acumulada, de falta de control en los accesos, de aparcamientos improvisados y peligrosos, y de una masificación que pone en riesgo un lugar único, frágil y muy querido por vecinos y visitantes. No se trata de prohibir, sino de ordenar, regular y prever", insisten desde el citado colectivo cangués.

El verano está a la vuelta de la esquina. Precisamente por eso, ahora es el momento de actuar, de planificar con tiempo, de coordinar esfuerzos y de establecer medidas claras: sistemas eficaces de recogida de residuos, uso de aparcamientos seguros, control de aforo y presencia institucional que garantice el respeto al entorno.

La Olla de San Vicente no puede seguir siendo un ejemplo de lo que ocurre cuando se llega tarde. Si se trabaja con previsión, diálogo y voluntad, todavía estamos a tiempo de recuperar el orden, proteger el entorno natural y garantizar que este espacio siga siendo disfrutado de forma responsable.

"Desde Juntos por Cangas reiteramos nuestra disposición a colaborar y pedimos, con respeto pero con firmeza, que quienes tienen la capacidad de decidir asuman su responsabilidad. El cuidado de nuestro territorio no puede esperar más", sentencian.