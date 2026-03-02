Denuncian más de veinte reses muertas por el lobo en los montes de Sevares, en Piloña, en los últimos meses: "Nos sentimos abandonados"

El lobo está usando estragos entre las ganaderías de los montes de Sevares, en el concejo de Piloña. El último ataque ha provocado la muerte de tres ovejas. Pero son más de veinte las bajas que se cuentan en los últimos meses y algunas a escasos metros de las viviendas. Los ganaderos de la zona aseguran que están desesperados, hartos. "Nadie hace nada y llevamos sufriendo ataques desde el año pasado", denuncia Ana Belén Longo, hija de uno de los ganaderos afectados.

"En esta zona nos sentimos abandonados, ya que los lobos campan libremente al lado de casas y matando o dejando agonizando todo lo que pillan por su camino. El año pasado le desaparecieron a una vecina hasta dos cachorros de mastín en una de las masacres que protagonizaron los lobos en esta zona. Y este año vamos por el mismo camino", añade Longo.

Indignación de los afectados

La indignación de los afectados es aún mayor cuando escuchan de los responsables políticos decir que no hay lobos en esa zona. No solo los hay, sino que varios vecinos han grabado su presencia con sus cámaras. Y el enfado crece todavía más al ver que sus denuncias caen en saco roto.

"No pido que se maten lobos, ni mucho menos; solo pido que hagan algo, que los quiten de donde están las casas, porque antes te arriesgabas a tener perdidas cuando llevabas los animales al monte, pero desde hace unos años están matando al lado de las casas habitadas, donde hay gente diariamente, así que no tienen ningún miedo a la gente", subraya Longo.