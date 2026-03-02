Denuncian más de veinte reses muertas por el lobo en los montes de Sevares, en Piloña, en los últimos meses: "Nos sentimos abandonados"
"Están matando al lado de las casas habitadas y nadie hace nada", claman los ganaderos afectados
El lobo está usando estragos entre las ganaderías de los montes de Sevares, en el concejo de Piloña. El último ataque ha provocado la muerte de tres ovejas. Pero son más de veinte las bajas que se cuentan en los últimos meses y algunas a escasos metros de las viviendas. Los ganaderos de la zona aseguran que están desesperados, hartos. "Nadie hace nada y llevamos sufriendo ataques desde el año pasado", denuncia Ana Belén Longo, hija de uno de los ganaderos afectados.
"En esta zona nos sentimos abandonados, ya que los lobos campan libremente al lado de casas y matando o dejando agonizando todo lo que pillan por su camino. El año pasado le desaparecieron a una vecina hasta dos cachorros de mastín en una de las masacres que protagonizaron los lobos en esta zona. Y este año vamos por el mismo camino", añade Longo.
Indignación de los afectados
La indignación de los afectados es aún mayor cuando escuchan de los responsables políticos decir que no hay lobos en esa zona. No solo los hay, sino que varios vecinos han grabado su presencia con sus cámaras. Y el enfado crece todavía más al ver que sus denuncias caen en saco roto.
"No pido que se maten lobos, ni mucho menos; solo pido que hagan algo, que los quiten de donde están las casas, porque antes te arriesgabas a tener perdidas cuando llevabas los animales al monte, pero desde hace unos años están matando al lado de las casas habitadas, donde hay gente diariamente, así que no tienen ningún miedo a la gente", subraya Longo.
- El partido del Sporting se suspende por una emergencia médica
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses