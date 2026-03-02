El Mazucu celebra por todo lo alto la fiesta del Santo Ángel de la Guarda

La localidad de El Mazucu, en el concejo de Llanes, volvió a cumplir un año más con la tradición y celebró por todo lo alto la fiesta del Santo Ángel de la Guarda.

La primera jornada festiva fue el sábado, cuando hubo toro mecánico y verbena con Dj Javi Moro. Este domingo, día grande, hubo ramu y procesión, seguidos de misa solemne amenizada por "Bandina Los Collaínos" y una rifa de una cesta con sorpresa por la mañana.

Por la tarde hubo hinchables para los más pequeños, pintacaras, y actuación de unos mariachis. La romería, con el trío "Picos de Europa" y nuevamente Dj Javi Moro, comenzó a eso de las ocho de la tarde y cerró las celebraciones.