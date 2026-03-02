Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mazucu celebra por todo lo alto la fiesta del Santo Ángel de la Guarda

La localidad llanisca participó en el ramu, procesión, misa, sesión vermú, atracciones para los más pequeños y actuaciones musicales

Fiesta del Santo Ángel de la Guarda en El Mazucu (Llanes) / Juan Carlos Rodríguez Gutiérrez

El Mazucu (Llanes)

La localidad de El Mazucu, en el concejo de Llanes, volvió a cumplir un año más con la tradición y celebró por todo lo alto la fiesta del Santo Ángel de la Guarda.

La primera jornada festiva fue el sábado, cuando hubo toro mecánico y verbena con Dj Javi Moro. Este domingo, día grande, hubo ramu y procesión, seguidos de misa solemne amenizada por "Bandina Los Collaínos" y una rifa de una cesta con sorpresa por la mañana.

Por la tarde hubo hinchables para los más pequeños, pintacaras, y actuación de unos mariachis. La romería, con el trío "Picos de Europa" y nuevamente Dj Javi Moro, comenzó a eso de las ocho de la tarde y cerró las celebraciones.

